Ahora que vengan elecciones libres en Venezuela, piden congresistas del Valle.

El representante a la cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés, agradeció al gobierno de los Estados Unidos la operación que permitió la captura del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y su esposa, así como advirtió que deben venirse ahora las nuevas elecciones en el vecino país.

“Agradecemos al gobierno de los Estados Unidos por capturar al tirano Nicolás Maduro, responsable del fortalecimiento del narcotráfico, la salida de cerca de 8 millones de venezolanos desplazados, el aumento de la pobreza y el debilitamiento de la democracia en el continente”, dijo a caracol radio el congresista Cristian Garces.

“Esperamos que el pueblo venezolano inicie un período de restauración de su democracia, justicia y economía como la tuvieron antes de la llegada de Chávez al poder en 1999”, puntualizó el congresista del Centro Democrático.