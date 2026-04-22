Precio del dólar en Venezuela para HOY 22 de abril de 2026: BCV reporta aumento en las divisas

A la izquierda: Imagen de referencia de estadísticas económicas. A la derecha hay una imagen ilustrativa de una persona usando una boquilla de bombas de gasolina (crédito: Getty Images).

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este jueves 22 de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Este es el precio del dólar en Venezuela para HOY 22 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 481,69890000 bolívares venezolanos (VES) para este miércoles 22 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el día anterior (482,75860000 bolívares)

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 567,70963084 bolívares.

567,70963084 bolívares. Yuan chino: 70,83037692 bolívares.

70,83037692 bolívares. Lira turca: 10,75638966 bolívares.

10,75638966 bolívares. Rublo ruso: 6,43335021 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 22 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Mercantil: 511,0171 para compra - 570,7500 para venta

511,0171 para compra - 570,7500 para venta Banesco: 548,1064 para compra - 575,6084 para venta

548,1064 para compra - 575,6084 para venta BBVA Provincial: 551,5679 para compra - 571,8261 para venta

551,5679 para compra - 571,8261 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 525,0576 para compra - 553,8546 para venta

525,0576 para compra - 553,8546 para venta N58 Banco Digital : 534,8112 para compra - 560,0946 para venta

: 534,8112 para compra - 560,0946 para venta Otras instituciones: 552,1813 para compra - 562,7115 para venta

Delcy Rodríguez anunció aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

Consulte aquí: Venezuela: protesta por aumento salarial resulta en represión

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Venezuela retoma relaciones con el FMI y se propone acceso a fondos por $5.000 millones

El pasado jueves 16 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que retomarán relaciones con Venezuela, las cuales se habían suspendido desde 2019, cuando reconocieron el mandato de Juan Guaidó como el gobierno legítimo del país bolivariano.

El ahora reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.

Así, el pasado 21 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien solicitó acceso a unos $5 millardos que el país suramericano mantiene en Derechos Especiales de Giro (DEG) de esa institución.

“Hoy hablé con la directa general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, dijo la mandataria durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón (oeste).

Queda por confirmar si estas peticiones serán concretadas durante el gobierno interino o si deben aprobarse mayores permisos para continuar.

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