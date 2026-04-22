Pelea en sindicatos de Ecopetrol por peticiones de USO: Asopetrol denuncia que cuestan $ 6 billones

Un fuerte pulso se libra al interior de los sindicatos de Ecopetrol. Asopetrol, el tercer sindicato más grande de la petrolera denunció al sindicato más grande: la USO.

Asopetrol aseguró que ante el inicio de las negociaciones del pliego de peticiones, donde la USO pidió camionetas 4x4, subsidio de combustible, prima de calor, sedes sindicales, entre otros, hay una desventaja que podría significar la terminación de los sindicatos minoritarios.

Martín Ravelo, presidente de la USO, defendió el pliego de peticiones en 6 AM W y señaló que el derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional.

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“Nosotros estamos haciendo uso de esa herramienta constitucional para reivindicar esos derechos. En lo absoluto tiene que ver ni con una componenda ni con una estrategia para obligar a ningún Gobierno, mucho menos a la empresa”, afirmó Ravelo.

Por su parte Óscar Bravo, presidente de Asopetrol, respondió que aunque las peticiones de la USO apuntan a mejorar las condiciones tanto de los trabajadores directos como los contratistas, “las peticiones tiene un valor incremental de 6 billones de pesos (...) es una cifra tremendamente grande que casi alcanza el valor actual de los gastos laborales, que es de $ 7.1 billones de pesos”.

Asimismo, afirmó que “el pliego como está favorece de una manera desbalanceada a los afiliados de la USO en contra de los demás afiliados”.

Incluso, denunció que “Ecopetrol tiene un favoritismo demasiado marcado hacia la USO en detrimento de los demás sindicatos”, enfatizó el presidente de Asopetrol.

Y es que según relató, hay unas cláusulas exclusivas en el pliego de peticiones, con lo que se “están eliminando de facto la existencia de los otros 100 sindicatos”.

Peticiones cobijarían a Cenit y Reficar

El presidente de Asopetrol reveló que la USO está solicitando mejoras para el grupo empresarial y para la industria, y en ese sentido, ya se está pasando a una negociación multinivel. “Nos salimos del ámbito de Ecopetrol, lo ampliamos al grupo empresarial Ecopetrol, cuando se pide que Cenit y Reficar pasen a ser parte de Ecopetrol, y cuando hablamos de los trabajadores de terceros, estamos ampliando la negociación a una negociación multinivel”, afirmó Bravo.

En este sentido, también afirmó que están pagando un 2% del sueldo, que es la cuota sindical así los trabajadores no estén afiliados a un sindicato. “Eso es una millonada que en este momento está yendo a la USO por una interpretación errónea que da Ecopetrol del artículo 68 de la ley 50”, sentenció Bravo.

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“Prohibido despedir personas si llevan 1 año y 4 meses”

Una petición que ha llamado mucho la atención es que Ecopetrol no pueda despedir a personas que lleven más de dieciséis meses en la empresa,

Al respecto, Ravelo aseveró que “ese no es un artículo nuevo que se esté planteando. Lo que pasa es que hoy queremos que ese beneficio que impacta a los trabajadores más antiguos se le extienda a los trabajadores más nuevos de la empresa”.