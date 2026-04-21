Precio del café en Colombia HOY, 21 de abril: FNC reporta nueva baja en las cotizaciones
Conozca aquí la cotización del café en la apertura del mes de marzo de acuerdo con la adquisición de cargas, kilos y arrobas.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este martes 21 de abril del 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.
El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de NYC y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.
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Precio del café hoy, 21 de abril del 2026
Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este martes 21 de abril. El valor se ubicó en 2,157,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, lunes 20 de abril cuando el precio se situó en los $2,190,000 pesos por carga.
En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.
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Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, martes 21 de abril
La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:
- ARMENIA: Carga: 2,157,500 // Kilo: 17,260 // ARROBA: 215,750
- BOGOTÁ: Carga: 2,156,250 // Kilo:17,250 // ARROBA: 215,625
- BUCARAMANGA: Carga: 2,155,875 // Kilo: 17,247 // ARROBA: 215,588
- BUGA: Carga: 2,158,250 // Kilo: 17,266 // ARROBA: 215,825
- CHINCHINÁ: Carga: 2,157,375 // Kilo: 17,259 // ARROBA: 215,738
- CÚCUTA: Carga: 2,155,375 // Kilo: 17,507 // ARROBA: 215,538
- IBAGUÉ: Carga: 2,156,625 // Kilo: 17,253 // ARROBA: 215,663
- MANIZALES: Carga: 2,157,375 // Kilo: 17,259 // ARROBA: 215,738
- MEDELLÍN: Carga: 2,156,625 // Kilo: 17,253 // ARROBA: 215,663
- NEIVA: Carga: 2,155,750 // Kilo: 17,246 // ARROBA: 215,575
- PAMPLONA: Carga: 2,155,500 // Kilo: 17,244 // ARROBA: 215,550
- PASTO: Carga: 2,155,500 // Kilo: 17,244 // ARROBA: 218,850
- PEREIRA: Carga: 2,157,375 // Kilo: 17,259 // ARROBA: 215,738
- POPAYÁN: Carga: 2,157,625 // Kilo: 17,261 // ARROBA: 215,763
- SANTA MARTA: Carga: 2,159,125 // Kilo: 17,273 // ARROBA: 215,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,156,750 // Kilo: 17,254 // ARROBA: 215,675
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