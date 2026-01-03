🔴EN VIVO | Explosiones en varias ciudades de Venezuela, respuesta de EEUU y última hora EN DIRECTO

En las últimas horas, se han reportado múltiples explosiones en varias ciudades de Venezuela, en un contexto creciente de tensión internacional, con acciones militares estadounidenses recientes dirigidas a presuntos narcotraficantes y sanciones crecientes. Ante los hechos, el presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela ha sido victima de una “gravisima agresión militar” por parte de Estados Unidos, perjudicando a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

El líder del chavismo anunció un estado de Conmoción Exterior, asegurado que el país se mantiene alerta mientas se evalúan los daños y el alcance de los ataques. En ese sentido, llamó a la población a movilizarse: “el gobierno bolivariano a llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización”.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que el presidente Donald Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada de este sábado 3 de enero.

Algunas de estas explosiones habrían ocurrido en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares de Caracas y en cercanía del aeropuerto de Maiquetía. Habitantes de Caracas y La Guaira reportan detonaciones adicionales en varios barrios y distritos.

Minuto a minuto | Ataques de EE. UU. a Venezuela

03:33 - Colombia activa un Puesto de Mando Unificado en la frontera con Venezuela

Por orden del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Pedro Sanchez activó Puesto de Mando Unificado en la frontera con Venezuela y un plan de ayuda humanitaria para la población migrante tras ataques en Caracas.

#URGENTE | Por orden del Presidente @petrogustavo , el @mindefensa @PedroSanchezCol activa Puesto de Mando Unificado en la frontera con Venezuela y un plan de ayuda humanitaria para la población migrante tras ataques en Caracas.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/TCxWceK6xQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

03:20 - Canciller de Cuba denunció un “criminal ataque” de Estados Unidos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

#MUNDO| El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.



Vía @EddyMosquera0https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/J84LdnqPRn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

03:07 - Trump ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos puntos militares clave, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron altos oficiales a medios estadounidenses.

#MUNDO | El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos puntos militares clave, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron altos oficiales a medios estadounidenses.



Via… pic.twitter.com/Bu6Cz0pPmZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

02:40 - Maduro declara Conmoción Exterior en toda Venezuela

Con un comunicado, el chavismo denunció que Venezuela ha sido victima de una “gravisima agresión militar” por parte de Estados Unidos, perjudicando a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Tras estos ataques, el gobierno de Nicolás Maduro decreta el estado de Conmoción Exterior en toda Venezuela y llama a la población a movilizarse.

#MUNDO| Con un comunicado, el chavismo denunció que Venezuela ha sido victima de una “gravisima agresión militar” por parte de Estados Unidos, perjudicando a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.



Tras estos ataques, el gobierno de Nicolás Maduro decreta el estado… pic.twitter.com/9oXzZ3YURv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

02:15 – Reacción del presidente Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en redes que “han atacado Venezuela” y pide urgentemente una reunión de la OEA y la ONU; sus declaraciones se difunden ampliamente aunque sin confirmación oficial independiente.

#MUNDO| El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) hizo un llamado a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras el registro de explosiones en Caracas.



“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el… pic.twitter.com/uua1gIUzcr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

02:10 – Columnas de humo

Se observan columnas de humo en sectores cercanos al Aeropuerto La Carlota, Fuerte Tiuna y otras instalaciones militares. Habitantes de Caracas y La Guaira reportan detonaciones adicionales en varios barrios y distritos.

02:05 – Reportes de aeronaves sobre volando Caracas

Testigos y videos en redes sociales describen aeronaves volando a baja altura sobre zonas urbanas, con sonidos de detonaciones y luces en el cielo. Algunas áreas del sur de Caracas experimentan cortes de energía eléctrica tras las explosiones.

#MUNDO| En distintos puntos de Caracas, Venezuela, continúan registrándose explosiones. También se han escuchado aviones sobrevolando algunas zonas de la capital venezolana.



Extraoficialmente, se reporta que buena parte de las explosiones ocurrieron en el Complejo Militar de… pic.twitter.com/gFTehfShKG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

02:00 – Explosiones en Caracas

Se reportan al menos siete explosiones en la capital venezolana, Caracas, alrededor de las 2:00 a.m. (hora local). Residentes también reportan que se han activado varias sirenas en zonas como la 23 de Enero y cerca de la base aérea La Carlota.

#URGENTE | A esta hora se registran una serie de detonaciones en Caracas, Venezuela. Residentes de la capital venezolana también reportan que se han activado varias sirenas en zonas como la 23 de Enero y cerca de la base aérea La Carlota.



Por el momento, el chavismo no se ha… pic.twitter.com/ey4EN94DMa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

Noticia en desarrollo