Alcalde de Bucaramanga convoca consejo de seguridad extraordinario ante situación con Venezuela

Bucaramanga

Ante la situación que se presenta en Venezuela, con la captura del presidente, Nicolás Maduro, tras los bombardeos registrados esta madrugada en diferentes puntos de Caracas, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la convocatoria a un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de coordinar acciones inmediatas que garanticen el orden público en la ciudad, por su cercanía con la frontera venezolana.

De acuerdo con el mandatario local, la reunión se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de todas las autoridades competentes, con especial énfasis en el control de las entradas y salidas del área metropolitana.

“Para las 10:00 am he convocado a Consejo de Seguridad extraordinario con todas las autoridades en Bucaramanga, con el fin de coordinar acciones inmediatas que garanticen el orden en entradas y salidas de la ciudad”, señaló el alcalde a través de un comunicado oficial.

Lea también: 🔴EN VIVO | Caída de Nicolás Maduro, explosiones en Venezuela y última hora EN DIRECTO

Anunció Cristian Portilla, que autoridades evaluarán el contexto actual y definirán medidas preventivas para mantener la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos, en articulación con los organismos de control y la fuerza pública.