Precandidatos presidenciales en Colombia reaccionan a ataques de Estados Unidos en Venezuela
Algunos políticos colombianos han rechazado este ataque, mientras que otros han apoyado a Estados Unidos.
Los precandidatos presidenciales colombianos de todas las corrientes políticas reaccionaron a los ataques perpetrados por Estados Unidos en territorio venezolano y a la captura de Nicolás Maduro y su esposa y primera dama, Cilia Fores.
Desde el uribismo, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia