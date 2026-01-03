Bogotá

Precandidatos presidenciales en Colombia reaccionan a ataques de Estados Unidos en Venezuela

Algunos políticos colombianos han rechazado este ataque, mientras que otros han apoyado a Estados Unidos.

Explosiones en Venezuela. Fotos: captura videos suministrados

Juliana De Los Ríos

Los precandidatos presidenciales colombianos de todas las corrientes políticas reaccionaron a los ataques perpetrados por Estados Unidos en territorio venezolano y a la captura de Nicolás Maduro y su esposa y primera dama, Cilia Fores.

Desde el uribismo, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia

