Luis Díaz, en el equipo ideal de Europa en lo que va de temporada: hay una ausencia notable

Un nuevo reconocimiento para Luis Díaz por su gran mitad de temporada con el Bayern Múnich. El colombiano ha dejado mucho de qué hablar por su gran impacto en el cuadro alemán, pues ha destacado su capacidad de adaptación y la contribución en el esquema de Vincent Kompany, además de sus aportes en goles y asistencias.

Lucho ha disputado un total de 22 partidos, de los cuales en 21 lo hizo como inicialista. Ha aportado 13 goles y 7 asistencias para un total de 20 contribuciones, siendo el segundo en este ítem en el equipo bávaro, solo por debajo de Harry Kane.

El aporte del guajiro en este Bayern Múnich ha sido tan destacado, que en dos de los partidos en los que no estuvo por suspensión, el cuadro alemán no mostró el fútbol que ha acostumbrado. Además, Lucho le regaló al mundo uno de los goles más bonitos, que fue el marcado al Unión Berlín en calidad de visitante, catalogado como “imposible” por el ángulo de ejecución de disparo.

Luis Díaz, en el XI ideal de Europa para GOAL

El reconocido portal web dio a conocer el equipo ideal de lo que va de temporada en Europa y allí apareció el nombre del colombiano ocupando el sector izquierdo. Sin embargo, no está el de Harry Kane y ellos mismos lo reconocen como una gran ausencia, pero bajo su criterio, el puesto para el delantero ‘9′ fue para Erling Haaland.

“GOAL ha reunido nuestro Equipo Europeo de la Temporada 2025-26 hasta ahora, con nuestras selecciones basadas en las estadísticas individuales de cada jugador y su capacidad para establecer el estándar de excelencia para los equipos que luchan por los trofeos”, se lee en la nota publicada.

El equipo se conforma por: Thibaut Courtois (Arquero-Real Madrid); Jurren Timber (lateral derecho-Arsenal), Dayot Upamecano (central-Bayern Múnich), Gabriel Magalhaes (central-Arsenal), Nuno Mendes (lateral izquierdo-PSG); Vitinha (volante-PSG), Pedri (volante-Barcelona); Lamine Yamal (extremo derecho-Barcelona), Luis Díaz (extremo izquierdo-Bayern), Erling Haaland (delantero centro-Manchester City) y Kylian Mbappé (delantero centro-Real Madrid).

Díaz, “la mejor contratación del verano”

Así catalogó el portal web a Luis Díaz. Por su parte, resaltan que solo Kane y Serhou Guirassy del Dortmund, tienen más goles esperados que Díaz en la Bundesliga.

“Probablemente, ahora Liverpool desearía haber retenido al trabajador colombiano, quien también ha liderado la presión del Bayern y ha sido su principal salida en la fase de transición”, añaden.

Del mismo modo, mencionan la creatividad caótica del colombiano que le ha dado al Bayern algo diferente en el ataque. “Que el caos continúe por mucho tiempo”, señalaron.

Lucho y el Bayern están en unos días de descanso, pero retomarán la primera semana de enero para encarar el partido amistoso frente a Red Bull Salzburg el 6 de enero. Volverán a la competencia oficial el 11 de enero frente al Wolfsburg por la fecha 16 de la liga local, en la que marchan líderes invictos con 41 puntos de 45 posibles.