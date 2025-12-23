Shirai Ramen una fresca propuesta de la gastronomía tradicional japonesa en Bogotá

Tras seis años de trayectoria, el restaurante Shirai Ramen presenta nuevos caldos, sabores intensificados y una experiencia sensorial más auténtica. Incluye la incorporación del Tonkotsu Ramen permanente y una entrada atrevida y deliciosa de Wonton in Chili Oils, respondiendo a tendencias actuales de consumo. Desde 2019 ha trabajado para convertirse en un auténtico rincón de Japón en Bogotá.

Aunque Shirai ha consolidado una clientela fiel atraída por su filosofía tradicional, el equipo detrás del restaurante reconoce que estos seis años también han sido un período de aprendizajes y observación constante. “Queremos que las personas sientan lo que yo siento por el ramen, ese ‘abracito’ al corazón que me conecta con mi infancia, con mis raíces y con mi familia”, afirma Erika Takagi, fundadora del restaurante.

Shirai tomó la decisión de refrescar su menú, “la actualización responde a un doble propósito: reforzar la autenticidad del ramen tradicional japonés y, al mismo tiempo, elevar la experiencia a través de sabores más intensos, bases más complejas y presentaciones que aportan identidad propia”, comenta Maureen Vera, administradora del lugar.

El restaurante mantiene su esencia: un espacio íntimo con barra de 12 puestos y un menú concentrado que sigue la filosofía japonesa de “menos es más”. Tres entradas y siete ramens conforman la estructura base de la carta, pero ahora cada preparación llega con ajustes que buscan enriquecer sensorialmente el momento de comer ramen. La propuesta continúa enfocada en caldos tradicionales, elaborados con técnica precisa y cocción prolongada, con opciones pensadas para distintos paladares, desde quienes buscan sutileza hasta quienes prefieren sabores más potentes.

Entre las transformaciones más relevantes se encuentra la inclusión permanente del tonkotsu ramen, una preparación que Shirai presentaba solo en ocasiones especiales y que ahora se incorpora al menú después de escuchar la insistencia de sus clientes. De igual manera, se suma una nueva entrada: wonton in chili oils, un plato de sabores más atrevidos y aromáticos que dialoga con tendencias actuales, especialmente entre consumidores jóvenes interesados en propuestas asiáticas auténticas pero estimulantes. Una fiesta de sabores que se combinan a la perfección en la boca, que revitaliza y te deja con la sensación de regresar a probar todo el menú.

El shio ramen, el miso ramen y el veggie ramen recibieron modificaciones profundas con el fin de intensificar sus aromas, potenciar el umami y lograr una experiencia más equilibrada en boca. Uno de los objetivos principales de la renovación del menú es fortalecer la identidad sensorial del restaurante. Cada bowl de ramen ahora presenta una estructura aromática más marcada, sabores más definidos y una profundidad que invita a explorar cada sorbo con atención. Además, las nuevas bases y caldos buscan que la experiencia de comer ramen se acerque más a los rituales tradicionales japoneses, donde el tiempo es un elemento clave: el plato debe ser servido rápidamente, comido lo más caliente posible y disfrutado sin inhibiciones.

Desde su nacimiento, el restaurante ha tenido una premisa clara: mantener las técnicas, sabores y rituales asociados al ramen en Japón, un plato que allí trasciende lo culinario para convertirse en parte del tejido emocional y cultural de la vida cotidiana. “Viajar a Japón con un sorbo” es el hilo conductor de toda la experiencia Shirai, un concepto que busca que cada cliente viva un momento íntimo, reconfortante y auténtico mientras sostiene un bowl humeante entre las manos. Visite las instalaciones en Chapinero y su Instagram @shirairamen.