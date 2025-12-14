Cambia la forma de consumir bebidas en Colombia, más experticia, creatividad y experiencia

La industria de bebidas en Colombia vive una transformación impulsada por consumidores cada vez más informados, que valoran la técnica, el conocimiento y la historia detrás de cada producto. Este fenómeno ha reforzado la relevancia de los profesionales del sector bartenders, sommeliers y maestros cerveceros como actores clave en la creación de experiencias memorables.

En el caso de la coctelería, la demanda por preparaciones más creativas y personalizadas ha crecido de forma consistente en la región, la labor del bartender se consolida como un oficio que combina precisión, storytelling y dominio técnico, permitiendo que cada mezcla se convierta en una experiencia sensorial y no solo en una preparación.

El vino ha tenido un comportamiento destacado en el país. De acuerdo con cifras divulgadas por el Grupo Éxito durante la edición número 19 de Expovinos, en Colombia se consumen aproximadamente 43 millones de botellas de vino al año. En el mundo cervecero, el consumo en Colombia durante 2024 alcanzó los 51,4 litros por persona al año, según datos de “Euromonitor”.

Dada la demanda que hay en este segmento, el auge de productos premium e internacionales exige una experticia mayor en el servicio. Por eso Heineken, reconocida marca con más de 150 años de tradición cervecera, ha establecido un estándar global gracias a su meticuloso proceso de elaboración. La marca enfatiza el uso de ingredientes naturales como cebada malteada, lúpulo y agua, y destaca un diferenciador único en la industria: su exclusiva Levadura Tipo A, creada únicamente para marca, responsable de su perfil de sabor balanceado, fresco y ligeramente afrutado.

El ritual del servido cervecero, ejecutado por maestros y expertos entrenados, asegura que la temperatura, la espuma y el vertido potencien todos los atributos de Heineken con un sello de calidad premium elevando la experiencia del consumidor. “La experticia en el servido cervecero es tan importante como los ingredientes que usamos, trabajamos con procesos de elaboración de clase mundial desde nuestra exclusiva Levadura Tipo A y la fermentación horizontal, hasta el ritual correcto de servido para asegurar un sabor único, balanceado y consistente que garantiza una experiencia memorable en cada ocasión”, afirmó Sergio Guevara, gerente de marca de Heineken Colombia.

En un momento donde el consumidor busca autenticidad, conocimiento y calidad, la industria de bebidas, se reafirma que detrás de cada gran experiencia siempre hay un experto que domina su oficio: el bartender que crea, el sommelier que interpreta y el maestro cervecero que perfecciona.