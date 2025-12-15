Estos son los tres países más baratos para viajar en 2026: precios desde los 730.000 pesos

Uno de los agüeros más populares en Colombia en la Nochevieja es salir con una maleta y darle la vuelta a la manzana para proclamar muchos viajes para el Año Nuevo. Esta es una de las actividades que más disfrutan hacer las personas por la experiencia de conocer lugares diferentes, bien sea a nivel nacional como internacional.

Y es muchas personas buscan diferentes vuelos con tal de llegar de forma rápida a su sitio de destino. Según cifras de la Aeronáutica Civil, más de 37 millones de pasajeros se han movilizado por esta vía entre enero y agosto de 2025. Esto supone un incremento frente al mismo período del año anterior.

Si bien muchos de estos vuelos llegan a diferentes destinos en Colombia, hay otros en el exterior que también llaman la atención de los viajeros por sus sitios de interés y por los planes que allí se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la inversión es mucho mayor no solamente por el precio de los tiquetes, sino también por el alojamiento, la alimentación y el pasaporte que se debe tramitar para salir del país.

Pese a ello, existen tres países en Latinoamérica a los cuales los colombianos pueden viajar a comienzos de 2026 sin la necesidad de gastar mucho dinero, ya que en cada uno de ellos puede disfrutar una estancia de una semana por menos de un millón de pesos.

Guatemala

Guatemala es reconocido en América Latina por su historia colonial, marcada por la herencia que dejó la cultura maya, y su riqueza natural. Asimismo, es habitual ver muchos mercados tradicionales y disfrutar de una gastronomía única en la que el chocolate caliente es considerado una bebida tradicional.

Uno de sus puntos más emblemáticos es la Antigua Guatemala, donde puede caminar en sus calles de piedra mientras contempla la arquitectura tradicional para vivir una experiencia cultural sin gastar mucho dinero.

Si decide viajar en enero por una semana, el precio mínimo es de 730.000 pesos. Mientras que el viaje desde Bogotá hasta Guatemala puede ser de más de tres horas.

Cuba

Otro país que es bastante popular en Latinoamérica es Cuba, ya que sus playas cercanas y el Malecón se convierten en una opción ideal para aprovechar unos días de descanso. Asimismo, su capital, La Habana, cuenta con una zona antigua que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, por lo que los visitantes pueden recorrer las plazas, fortalezas y casonas restauradas.

Si desea viajar por una semana completa a Cuba durante el mes de enero, deberá asumir un costo de 830.000 pesos. Entretanto, el vuelo desde Colombia tiene una duración de 3 horas y media.

República Dominicana

Al igual que Cuba, República Dominicana es otro destino que despierta gran interés al estar bañado por las aguas del mar Caribe, por lo que los viajeros pueden acercarse a las zonas costeras realizando trayectos cortos en lugares como su capital, Santo Domingo.

Esta ciudad cuenta con una zona colonial y un malecón urbano que permite vivir la experiencia de estar al lado del mar. Esto lo convierte en una buena opción para quienes desean disfrutar unos días de descanso rodeado de la historia que puede apreciar a su alrededor.

Un viaje que realice en enero a República Dominicana supone una inversión final de 945.000 pesos si su estancia es de una semana. Además, el tiempo de vuelo estimado desde Bogotá es de tres horas.