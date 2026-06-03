ACDAC pide fortalecer controles a la aviación privada tras accidente aéreo en Villavicencio

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Luego del accidente de una aeronave tipo Cessna ocurrido en Villavicencio, que dejó cuatro personas fallecidas, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) expresó su preocupación por la seguridad en la aviación privada y pidió reforzar los mecanismos de inspección y vigilancia sobre este tipo de operaciones.

En entrevista con 6AM W de Caracol Rdio el presidente de la asociación, Simón Cadavid, aseguró que, aunque es necesario esperar los resultados de las investigaciones para determinar las causas del siniestro, la seguidilla de accidentes registrados este año en aeronaves pequeñas obliga a revisar los controles que existen sobre la denominada aviación general.

“Cada vez que suceden estos accidentes nos preocupa bastante”, afirmó Cadavid, al señalar que dentro de la aviación general se encuentran los vuelos de instrucción, taxis aéreos, servicios chárter y la aviación privada.

El presidente explicó que, a diferencia de la aviación comercial, donde existe una supervisión constante por parte de autoridades nacionales e internacionales, en la aviación privada gran parte de la responsabilidad recae sobre el propietario y el piloto de la aeronave.

“Si yo tengo un avión privado y lo guardo en el aeropuerto, se supone que alguien debe estar verificando si yo le estoy haciendo los mantenimientos requeridos, si el piloto se encuentra con todas las habilitaciones correspondientes”, señaló.

Cadavid destacó que los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) establecen claramente los requisitos de mantenimiento, certificación y entrenamiento de los pilotos, pero considera que siempre hay espacio para fortalecer la supervisión.

“Sí se puede mejorar claramente. Darle a la Aeronáutica Civil la oportunidad de tener más inspectores porque efectivamente se puede generar un mayor control sobre esto”, manifestó.

La responsabilidad recae en el piloto

Según explicó, en la aviación privada el piloto al mando tiene la última palabra sobre la seguridad de la operación y es quien debe verificar que la aeronave se encuentre en condiciones aptas para volar.

“El piloto de estas aeronaves es el encargado de hacer el despacho, de verificar el tema técnico y es la última autoridad al momento de decidir si una aeronave debe o no realizar el vuelo”, indicó Cadavid.

En ese sentido, para ACDAC, el fortalecimiento de las inspecciones no debe verse como una carga adicional para los operadores sino como una herramienta para prevenir accidentes.

“Qué bueno que la Aeronáutica Civil pudiera generar un programa para este tipo de aviación, que claramente no tiene tanta rigurosidad como sí la tienen las aerolíneas”, concluyó Cadavid.

Cabe resaltar que las autoridades continúan investigando las causas del accidente ocurrido en Villavicencio, mientras el sector aeronáutico insiste en la necesidad de reforzar los controles sobre las aeronaves privadas y la aviación no regular.

Víctimas del accidente en Villavicencio

La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) de la Aeronáutica Civil confirmó que cuatro personas murieron este lunes 01 de junio tras el accidente de una aeronave tipo Cessna 206, de matrícula HK 2521, perteneciente a las Aerolíneas Llaneras (ARALL).

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió durante la fase de despegue de la aeronave, que cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena.

Los cuatro ocupantes que se encontraban a bordo fueron identificados como Germán Galindo (piloto) y tres pasajeros: César López, Marcelo Ortíz y Diana Gamba.

Con este episodio, ya son tres los accidentes en aviación general, es decir la que engloba todos los vuelos civiles no comerciales, los que se han registrado en 2026.