¿Qué advierten gremios del Quindío sobre el incremento del salario mínimo?

Continúan las reacciones sobre el aumento del salario mínimo que empieza a regir en este año 2026, precisamente mediante un comunicado el comité intergremial del departamento alertó sobre las implicaciones que generará para la dinámica económica de los diferentes sectores.

Sostienen que con el incremento se genera una expectativa de mayor ingreso nominal para los trabajadores; sin embargo, en la práctica muchos hogares enfrentan una pérdida real de su poder adquisitivo, al no lograrse un equilibrio entre el aumento salarial y el incremento del costo de vida.

Además, advierten que el aumento desproporcionado del salario mínimo profundizará la informalidad laboral ya que no resuelve la precarización del empleo ni la pobreza y terminará reduciendo oportunidades de trabajo formal y estabilidad laboral.

El director ejecutivo del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón dijo que es alta la preocupación por lo que se proyecta para el año 2026 como es la pérdida del poder adquisitivo de los quindianos porque el aumento del costo de vida será inminente.

Explicó que a raíz de lo anterior el aumento del costo de vida obligará a que las familias estén más limitadas en el ahorro y reduzcan el consumo de bienes como el comercio y el turismo que son dos jalonadores de la economía del departamento.

Desde el comité intergremial sostienen que la medida deteriorará la competitividad empresarial regional y comprometerá la viabilidad de empresas del Quindío, especialmente micro, pequeñas y medianas.

En ese mismo sentido se pronunció la directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez dijo que el impacto es alto entendiendo que este año ya fueron golpeados con la implementación de la reforma laboral.

Sostuvo que el sector del entretenimiento nocturno no se opone a la mejora del ingreso de los trabajadores entendiendo que son uno de los sectores que más genera empleo a los jóvenes, sin embargo, destacó que para los empresarios es alto el impacto porque habrá incremento de costos laborales, incremento a impuestos a licores y una elevada carga tributaria.

En cuanto al impacto, dio a conocer que está relacionado con la reducción de la contratación laboral formal, disminución de turnos y horas laborales, cierre de establecimientos y pérdida de empleos.

“Obviamente reducción de la contratación laboral formal, disminución de turnos y horas laborales y pues el cierre de los establecimientos y la pérdida de empleos. Eso podría ser una de las de las consecuencias más graves que esperamos que no suceda. Nuestros empresarios se muestran muy preocupados y pues hacemos un llamado al Gobierno Nacional desde Asobares Quindío con el respaldo de Asobares Colombia para decir obviamente que que nos apoyen con soluciones integrales incentivos a la formalización del empleo juvenil, se haga realidad como beneficios del programa de empleo nocturno que se ha propuesto desde Asobares Colombia ante el el gobierno nacional", puntualizó.