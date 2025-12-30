¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre el incremento del salario mínimo?

Armenia

Precisamente mediante alocución presidencial en la noche del lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro dio al país el anuncio oficial del incremento del salario mínimo vital. El aumento será del 23,5%, quedando en 2′000.000 para el 2026.

Ya se generan las diferentes reacciones sobre el panorama, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis considera es un tema neurálgico porque si bien para los ciudadanos es positivo porque es beneficioso al no tener unos recursos importantes, considera que la complejidad se centra en el sector empresarial que tendrán dificultades para lograr sostener la carga laboral porque el incremento es alto.

“Obviamente es muy bueno para la gente que no ha tenido unos buenos recursos y que no generan unos buenos dividendos en esto, pero también para los empresarios es fatal. Y aquí unos se van a beneficiar y otros serán golpeados", mencionó.

Añadió: “Las empresas no van a tener los recursos suficientes para poder tener esa carga que hoy el gobierno ha dicho, pero bueno yo creo que aquí tenemos que seguir es trabajando".

Fue claro en que es clave trabajar en pro del empleo formal en el departamento es así como han fortalecido el ajuste al plan básico de ordenamiento territorial de La Tebaida para que sea un centro logístico que fortalecería el empleo formal.

Recordemos que el aumento del salario mínimo comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2026.