Resolución de la ANI rechaza IP Conexión Centro en autopistas del café ¿Qué dicen veedores Quindío?

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Armenia

La Agencia Nacional de Infraestructura expidió la resolución en la que ratifica el rechazo al proyecto IP Conexión Centro que buscaba continuar con la concesión de autopistas del café por 30 años más, veedores destacaron la decisión.

La ANI mediante la Resolución 20267020005975 del 25 mayo 2026, rechazó oficialmente la propuesta de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada denominada IP Conexión Centro, presentada por Odinsa Vías S.A.S.

La decisión reconoce que el proyecto no resulta acorde con los intereses y las políticas públicas definidas por el Gobierno para el corredor Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila, y que existe una estrategia institucional en construcción liderada por el INVIAS para asumir la operación, mantenimiento y futuras inversiones en esta infraestructura estratégica para el país.

Desde La Veeduría Cívica Armenia y Quindío ratifica su disposición de acompañar técnica y jurídicamente este proceso y promover espacios de diálogo regional que permitan construir consensos alrededor de una infraestructura moderna, eficiente, sostenible y verdaderamente al servicio de los ciudadanos.

Luis Alberto Vargas Ballén presiente de la Veeduría Cívica Armenia expresó “Contrario a lo que algunos han querido presentar, la ANI no rechazó el proyecto por razones menores ni por simples diferencias técnicas. El rechazo se fundamenta en una decisión de política pública nacional que considera inconveniente comprometer durante treinta años más este corredor estratégico bajo un esquema concesionado para enriquecer al sector privado.

En varios apartes de la resolución dice el veedor indica “El numeral 31 de la resolución revela un hecho trascendental: el INVIAS informó oficialmente que ha estructurado una estrategia institucional para asumir la operación, mantenimiento y futuras inversiones del corredor una vez termine la actual concesión de Autopistas del Café.

El numeral 33 va aún más lejos. El Ministerio Transporte señala expresamente que el Gobierno analizó alternativas de intervención pública articuladas con las entidades territoriales, buscando garantizar la conectividad regional, la conservación de la infraestructura y, además, avanzar hacia una reducción gradual de los peajes”

Posteriormente, el numeral 37 concluye que existe una incompatibilidad entre la estrategia pública que se está estructurando y una nueva concesión privada por treinta años sobre el mismo corredor.

El veedor subraya un elemento crucial sobre la resolución “El numeral 44 es quizá el más importante desde el punto de vista jurídico. La ANI recuerda que no basta con que un proyecto sea técnicamente viable. La ley exige además que sea acorde con los intereses y las políticas públicas vigentes y que tenga aceptación de la comunidad. Es decir, la rentabilidad financiera o la factibilidad técnica no son suficientes cuando existe una orientación pública distinta para el territorio y un gran malestar de los usuarios en todos los tramos de esta carretera.

Finalmente, el numeral 51 resume toda la decisión: la ANI concluye que la IP Conexión Centro no resulta acorde con los intereses y políticas públicas sectoriales vigentes, no cuenta con aceptación de los territorios y por ello decidió rechazarla.

Luis Alberto Vargas presidente de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío reitero “Hacemos un llamado a los gobernadores, alcaldes, áreas metropolitanas, RAP Eje Cafetero, las universidades, y al INVIAS para que construyan conjuntamente una propuesta regional de infraestructura. Una propuesta que priorice el interés público, la competitividad, la seguridad vial y la reducción progresiva de las cargas para los usuarios”

Cabe recordar que, ante la presente resolución de la ANI, el grupo Odinsa Vías S.A.S. que presentó el proyecto de IP Conexión Centro podrá interponer el recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley y del debido proceso.