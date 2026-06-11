En el Quindío finaliza primera etapa del proyecto Horizonte Quindío - Prospectiva 2050

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En el proyecto denominado Horizonte Quindío - Prospectiva 2050 participan instituciones público privadas y la academia que es una hoja de ruta para articular esfuerzos y trazar una visión estratégica de largo plazo para el departamento.

Inicialmente el director de la iniciativa y ex director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil dijo que están finalizando la primera etapa del proceso referente a la pre prospectiva donde hubo participación de la Cepal y ya iniciaron la fase de prospectiva con el diagnóstico territorial donde 300 expertos y más de 500 actores clave que hacen parte de diferentes organizaciones participaron del proceso.

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Mencionó que en la segunda misión de la Cepal cuentan con actividades para evidenciar el ejercicio desde los diferentes municipios del departamento con todos los actores trabajando en pro del proyecto.

Fue claro que en medio de la situación política que se vive es fundamental garantizar la participación de todos en el ejercicio sin importar su preferencia política puesto que es clave el trabajo articulado.

Rector de la Universidad del Quindío

Del mismo modo el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polania manifestó que la idea es marcar el norte del departamento y la ciudad con la visión al 2050. Sostuvo que el objetivo es que se fortalezca el desarrollo, la competitividad y el mejoramiento de las condiciones de la comunidad.

Explicó que actualmente se instala la segunda misión de la Cepal que viene a rendir informe de la primera fase donde se definió la metodología y el plan de trabajo donde formaron 120 personas en prospectiva territorial.

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Recordó el rector que entre las 11 entidades participantes establecieron una bolsa común donde recaudan 700 millones de pesos para este proyecto.

Director encargado de la CRQ

Finalmente, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Juan Esteban Cortés dijo que es muy importante que tengan en cuenta el enfoque ambiental puesto que en muchas oportunidades se pasa por alto.

Afirmó que es clave que antes de comenzar con cualquier tipo de actividad establecer el componente ambiental con el objetivo de realizar la evaluación de las determinantes ambientales, tener en cuenta los trámites que deben realizarse para proteger los recursos naturales.