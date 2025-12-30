Fundaciones oncológicas en Quindío advierten sobre el impacto por el incremento del salario mínimo

Armenia

No paran las reacciones en el departamento por el anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo y el impacto que generaría a los diferentes sectores.

La presidenta de la Fundación Lazo Rosa, Julieth Tejada evidenció su preocupación por la situación puesto que no cuentan con los recursos suficientes para sostener la nómina establecida actualmente.

Fue clara que la fundación funciona como una pequeña empresa por lo que considera el panorama será muy complejo para el año 2026.

“Nos esperan días un poco fuertes con este tema del incremento del salario mínimo. Es decir, va a incrementar todo. Entonces justamente ayer en una reunión final de la fundación decíamos, “Dios mío, los retos siguen para la fundación” por ser una entidad que es sin ánimo de lucro, nosotros trabajamos en sociedad civil con las uñas", destacó.

Explicó que actualmente tienen dos personas en planta que son auxiliares administrativas que tienen todas las garantías legales, cuentan por norma con contador y revisor fiscal así que considera es muy difícil sostener la nómina por lo que deberán pensar en despidos así no se quiera.

“Nosotros tenemos dos personas en planta, dos personas que son como auxiliares administrativas que tienen todos sus garantías legales, también por norma legal tenemos contador, revisor fiscal. La fundación no funciona solo por el amor, es decir, nosotros necesitamos recursos para esa nómina, para todo. Es muy difícil pensar en una nómina ya tan alta mensual, pues vamos a necesitar muchos recursos“, explicó.

Agregó: “Definitivamente prescindir de una persona, aunque el trabajo se va a recargar demasiado, pero es muy duro prescindir de un talento humano que nos ha acompañado y que es bueno, pero todo está sobre la mesa".

“Desafortunadamente, si yo digo que nosotros como esto es una empresa pequeña, porque así se tiene que manejar la fundación y estamos ya pensando en soltar un un un funcionario que estarán pensando otras empresas, otras marcas, otras emprendimientos que definitivamente no nos va a dar", mencionó.

Son cerca de 97 pacientes con cáncer que son beneficiadas de la fundación en el departamento.