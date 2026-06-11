¿Cómo avanzan las obras de infraestructura en diferentes puntos de Armenia?

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Armenia

Una de las obras más importantes que se llevan a cabo en la ciudad es la del intercambiador vial en inmediaciones del Coliseo del Café que ya alcanza el 27% de ejecución.

La secretaria de infraestructura de la ciudad, Claudia Arenas explicó que avanzan en el pilotaje de la obra donde de 164 pilotes ya llegaron a 112 lo que permite establecer el 70% de avance en su construcción.

Asimismo, mencionó que en la misma obra iniciaron la construcción del puente sur que es la rotonda que queda en la parte más alta del deprimido que la conforman dos puentes curvos.

Resaltó que el propósito es que cuando se genere el cierre hacia el sector del coliseo se logre tener habilitado el paso desde la 23 hasta la segunda. Dijo que están llegando en recursos a los 10 mil millones de pesos en esta importante obra de la ciudad.

Obras PSMV

Del mismo modo dio a conocer que en cuanto a las obras del plan de saneamiento y manejo de vertimientos están en la última fase.

Explicó que lo anterior ha permitido que dentro del contrato de malla vial que hace parte del intercambiador estén en los dos últimos tramos que son en los barrios Bosques de Pinares y en Laureles.

Afirmó que ya fue entregado el tema de redes en este último tramo por lo que hace más o menos tres semanas vienen interviniendo en la malla vial de este importante sector de la ciudad.

Avenida Centenario con Portal del Quindío

También la funcionaria afirmó que desarrollan otra importante obra en la ciudad que es la del sector de la Avenida Centenario que es el empalme con el sector del centro comercial Portal del Quindío.

Señaló que actualmente están surtiendo una etapa de modificatorio al contrato debido a unos ajustes técnicos puesto que más allá de hablar de dificultades considera son temas propios del avance de obras.

Recordó que, en ese proceso del empalme hacia la Centenario, incluye una semaforización para que permita los giros en el tráfico en todos los sentidos, desde y hacia la zona al norte de la ciudad.

Nuevos proyectos

Añadió que están a pocos días de salir con nuevos procesos para este año con alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales distribuidos en infraestructura social, deportiva, cultural y vial con 1.7 kilómetros más de vías en el Caimo y la Bahía de servicio en el sector de la Locomotora al norte de la ciudad.