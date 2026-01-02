Informe climático advierte que 2025 dejó un “panorama desolador” por aumento de fenómenos extremos

El informe anual de World Weather Attribution (WWA) sobre la relación entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos describió a 2025 como un año marcado por riesgos cada vez mayores y consecuencias generalizadas. El documento examinó 22 eventos extremos ocurridos en distintas regiones del planeta y advirtió que estos impactos no responden a escenarios hipotéticos, sino a condiciones ya presentes.

Aunque el año fue ligeramente más frío que 2024 a escala global, debido al efecto de La Niña, el informe subraya que 2025 fue mucho más caluroso que casi cualquier otro año registrado. El enfriamiento relativo de las aguas del Pacífico ecuatorial redujo las temperaturas marinas, pero no fue suficiente para contrarrestar el efecto acumulado del calentamiento global.

Emisiones y eventos extremos

El análisis sostiene que las emisiones de gases de efecto invernadero mantuvieron las temperaturas globales en niveles excepcionalmente altos, lo que intensificó fenómenos como olas de calor prolongadas, condiciones de sequía, incendios forestales, lluvias extremas, vientos intensos e inundaciones severas. Estos eventos provocaron miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas durante el año.

ACOMPAÑA PANORÁMICA AMÉRICA INCENDIOS AME1705. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/12/2024.- Fotografía del 23 de septiembre de 2024 que muestra a personas combatiendo un incendio forestal en Intiyaco, cerca de Villa Berna, en la provincia de Córdoba (Argentina). Desde los fríos bosques boreales de Canadá hasta los exuberantes paisajes del sur de Chile, los incendios forestales han devastado millones de hectáreas en América, con numerosos fallecidos, la destrucción de ecosistemas completos y la evidencia de los retos de la gestión ambiental en un mundo que enfrenta los efectos del cambio climático. EFE/ STR/ ARCHIVO / STR Ampliar

Según el informe, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, la temperatura media global ha aumentado 0,3 grados centígrados. Aunque el incremento puede parecer reducido, WWA señala que ha tenido efectos significativos, como un aumento promedio de 11 días adicionales de calor extremo al año.

El documento reconoce que las políticas climáticas implementadas tras el Acuerdo de París han reducido el calentamiento proyectado de 4 ºC a 2,6 ºC, pero advierte que ese escenario sigue implicando un mundo con riesgos elevados. Además, destaca que por primera vez en la historia, el promedio de temperatura superó el umbral de 1,5 ºC tres años consecutivos, un límite asociado a un incremento sustancial de eventos meteorológicos extremos.

Impactos regionales y vulnerabilidades

El informe indica que los efectos observados en 2025 estuvieron condicionados por vulnerabilidades locales, aunque también se identificaron patrones comunes en distintas regiones del mundo. Este comportamiento, señala WWA, refuerza la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles e invertir en medidas de adaptación.

Como ejemplo, el estudio menciona el impacto del huracán Melissa en el Caribe, que afectó a islas como Jamaica. Según el análisis, incluso con niveles relativamente altos de preparación, este tipo de tormentas puede generar pérdidas y daños extremos en territorios pequeños y altamente expuestos.

Huracán Melissa en el pacífico. Foto: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025 / Gallo Images Ampliar

Frecuencia de los fenómenos

Durante 2025, World Weather Attribution contabilizó 157 fenómenos meteorológicos extremos. Los más frecuentes fueron las inundaciones y las olas de calor, con 49 eventos cada uno, seguidos por 38 grandes tormentas, 11 incendios forestales, 7 sequías y 3 olas de frío.

De ese total, el equipo de científicos analizó en profundidad 22 sucesos, distribuidos en América (7), Europa (6), Asia (5), África (3) y Oceanía (1). En 17 de ellos, el informe identificó una clara huella del cambio climático.

BARCELONA, 28/06/2025.- Un hombre se refresca en una fuente en Barcelona este sábado. Catorce comunidades están este sábado en alerta por temperaturas excepcionalmente altas en el día de inicio de la primera ola de calor del verano en España. EFE/Quique García / Quique García Ampliar

Calor extremo e incendios forestales

El informe destaca a las olas de calor como los fenómenos más mortíferos, a los que califica como “asesinas silenciosas” debido a que su impacto suele estar subestimado. En Europa, 24.400 personas murieron entre junio y agosto en 854 ciudades que concentran el 30 % de la población del continente.

En América, el calor extremo afectó a países como México, Argentina y Brasil. En este último, amplias regiones registraron uno de los años más secos de los que se tiene registro, con impactos directos sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola y el aumento de incendios forestales.

Los incendios también tuvieron consecuencias graves en Corea del Sur, donde 2025 fue el peor año desde 1997, y en el sur de Europa, especialmente en España, Turquía y Chipre. En la península ibérica, el informe señala que las condiciones meteorológicas favorables para los incendios fueron 40 veces más probables que en un escenario sin cambio climático.

Brechas de información

Finalmente, World Weather Attribution advierte sobre las desigualdades entre el Norte y el Sur Global en materia científica. La falta de datos meteorológicos y las limitaciones de los modelos climáticos en regiones del Sur, incluidos países iberoamericanos, dificultan los análisis de atribución y limitan la capacidad de cuantificar con precisión el impacto del cambio climático.

El informe concluye que estos vacíos de información representan un desafío adicional para comprender y enfrentar los efectos de un clima cada vez más extremo.

