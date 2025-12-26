Brasil: alerta roja en São Paulo y Río de Janeiro por una ola de calor

Se prevé que ambos estados tendrán temperaturas sobre los 35 grados. (Foto: Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) emitió una alerta roja para todo el territorio de los estados de São Paulo y Río de Janeiro por una ola de calor que, previsiblemente, se prolongará hasta el lunes.

La alerta, que implica “gran peligro” para la salud humana, se extiende también a ciertas localidades de los estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais y Espírito Santo, situados en el oeste, centro y sur de Brasil.

Hasta el próximo lunes, se esperan temperaturas cinco grados centígrados por encima de la media habitual para esta época del año, que coincide con el inicio del verano austral.

En São Paulo, la ciudad más poblada de Suramérica, con 12 millones de habitantes, se registró el jueves la temperatura más alta del año, al alcanzar los 35,9 °C en una estación meteorológica.

El Gobierno regional de São Paulo ha pedido a sus 46 millones de habitantes reducir el consumo de agua de forma “inmediata” ante la fuerte ola de calor que atraviesa la región en la última semana.

Se prevé que ambos estados tendrán temperaturas sobre los 35 grados. (Foto: Andre Lucas/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

La Administración paulista alertó que ha detectado un aumento del consumo de agua del 60 % en algunas zonas, lo que ha afectado directamente al nivel de los embalses que abastecen a la zona metropolitana de São Paulo.

Ante este escenario, destacó la “necesidad de economizar agua” con prácticas como “ducharse más rápido” y llamó a evitar su uso en estos momentos para “llenar piscinas o lavar la calle o el vehículo”.

El Ejecutivo de São Paulo, el estado más rico e industrializado de Brasil, recordó además que la región enfrenta “uno de los menores índices de precipitaciones de los últimos años”, lo que ha ocasionado “una sequía prolongada” y dejado en mínimos algunas represas.

En Río de Janeiro, la ciudad más turística del país, los termómetros han rondado los 40 grados centígrados en las horas centrales del día.

Las altas temperaturas han animado a la población a acudir en masa a las playas cariocas, como Copacabana e Ipanema.

El fuerte calor de estos días se debe a la entrada de una masa de aire caliente y húmedo que se ha extendido sobre el centro, el oeste y el sureste de Brasil