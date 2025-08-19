1.100 muertes y 380 mil hectáreas quemadas: el impacto fatal de la ola de calor en España

Más de 1.100 muertes le atribuye el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a la ola de calor recién finalizada en España, donde la Unión Europea reporta unas 380 mil hectáreas quemadas, en el año de mayor devastación por el fuego. En este momento, 21 incendios de nivel dos continúan activos en este país.

Después de 16 días que normalizaron las temperaturas de 40 ºC en muchos puntos de España y otros países del sur de Europa, este martes bajaron y hubo un aumento en la humedad. Sin embargo, esta temporada dejó un saldo de 224 incendios declarados en todo el país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, avisó que, aunque haya acabado la ola de calor, “quedan horas difíciles” en la lucha contra las llamas.

1.100 muertes y 380 mil hectáreas consumidas por el fuego: cifras en aumento

El número exacto de muertes atribuidas a la ola de calor, que se extendió del 3 al 18 de agosto, asciende a 1.149 según el sistema “MoMo” del ISCIII, que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

Si bien, el sistema no puede establecer una causalidad absoluta entre los decesos y las condiciones climáticas, estos datos constituyen la mejor estimación del número de muertes en las que la ola de calor pudo ser el factor decisivo. Sin embargo, no son las únicas cifras que reflejan el impacto de esta temporada en España.

2025 ya se convirtió en el año de mayor devastación por los incendios en la historia del país. Hasta el momento, los datos estimativos entregados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) hablan de 382.607 hectáreas quemadas, de las cuales 364 mil se han consumido en agosto.

Varias regiones del noroccidente del país como Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura agrupan los más de 40 incendios localizados, de los cuales 21 de nivel dos continúan activos, por lo que representan una situación de emergencia de mayor gravedad.

La Guardia Civil y la Policía Nacional desalojaron a más de 31.130 personas debido a los incendios forestales en estas regiones de España, desde que se declaró la preemergencia el pasado 12 de agosto, según datos del Ministerio del Interior.

Pese a la finalización de la ola de calor, el presidente Pedro Sánchez pidió “a los medios de comunicación, y también a los ciudadanos y ciudadanas, que extremen las precauciones, que no nos confiemos, que quedan momentos críticos, que quedan horas difíciles”.

Un año histórico por la devastación en España

Tras una visita al centro de mando de un operativo contra un incendio en Extremadura, el mandatario planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo gubernamental para combatir el cambio climático y agregó que: “Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática”, en particular “en la península ibérica”, argumentó el mandatario.

Al respecto de lo señalado por Sánchez, el año 2022 era hasta ahora el peor en cuanto a superficie devastada por llamas en España, con 306 mil hectáreas quemadas. No obstante, el 2025 toma la delantera con cerca de unas 80 mil más, a falta de cuatro meses para que acabe el año y a semanas para la extinción total de los incendios forestales, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563.000 hectáreas quemadas en 2017, en unos incendios que causaron 119 muertos.

Por otro lado, en julio de este año, el sistema “MoMo” del ISCIII había atribuido unas 1.060 muertes al calor, las cuales suponen un aumento de más del 50% con respecto a julio de 2024.

Muchos de los incendios son el resultado de rayos durante tormentas secas, sin agua, pero también se sospecha que algunos fueron provocados.

Así, 32 personas fueron detenidas en relación con los incendios y hay 188 investigaciones abiertas, tal como informó este martes el ministerio de Interior en la red social X.