Huracán Melissa: comunidad internacional anuncia ayudas para naciones del Caribe damnificadas

Fotografía de una calle inundada debido al paso del huracán Melissa en Kingston (Jamaica). EFE/Rudolph Brown / Rudolph Brown

Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, dejó la región del Caribe luego de haber azotado Cuba y Jamaica y generado afectaciones en distintas naciones, particularmente Haití.

A pesar de que se han suspendido las alertas por huracán, especialmente en Bahamas, el último punto cercano a Melissa, “siguen las recomendaciones de las autoridades locales, ya que es posible que tengan que permanecer refugiados tras la tormenta debido a la caída de líneas eléctricas y a las inundaciones”, indica el Centro Nacional de Huracanes.

Estados Unidos propone

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington ofrecerá ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por el paso del huracán Melissa, un día después de informar sobre el envío de equipos de rescate enviados a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, el resto de países afectados por el ciclón.

In the wake of Hurricane Melissa’s devastation of eastern Cuba, the Trump Administration stands with the brave Cuban people who continue to struggle to meet basic needs.



The United States is prepared to provide immediate humanitarian assistance directly and via local partners… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 30, 2025

“Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán”, escribió Rubio en un mensaje en X.

Cuba dispone

El Gobierno de Cuba informó que se ha contactado con Estados Unidos para definir cómo este podría proporcionar la ayuda humanitaria anunciada para los afectados por el huracán Melissa en el oriente de la isla.

“A raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Departamento de Estado (de EE.UU.) y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar”, afirmó el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Personas caminan por una calle afectada por el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ampliar

Jamaica, en búsqueda de fallecidos

El Gobierno y la Fuerza de Defensa de Jamaica tratan de verificar las numerosas informaciones sobre víctimas mortales causadas por el huracán Melissa, que ha dejado comunidades enteras aisladas y arrasadas.

“Recibimos muchos informes sobre posibles cuerpos. No estamos seguros. Tienen que verificarlo”, explicó en rueda de prensa la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, que insistió en que deben confirmar los datos antes de dar una cifra de fallecidos, que por ahora se mantiene en cuatro.

La ministra indicó que la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) ha destinado un helicóptero para “localizar y coordinar la recuperación de cualquier cuerpo”.

“Obviamente, seguimos rezando para que no tengamos que recuperar muchos cuerpos, pero sepan que la JDF está haciendo todo lo posible para llegar allí y hacer lo necesario”, afirmó.

Los efectivos de la JDF han trasladado pacientes desde Black River y realizando evacuaciones de heridos desde el hospital de esa zona, una de las más damnificadas.

Haití, el más afectado

En la comuna de Petit-Goâve, en el sur de Haití, las calles están inundadas tras el desbordamiento del río La Digue, a causa de las lluvias provocadas por el huracán Melissa a su paso por el Caribe, una riada que dejó al menos veinte personas muertas, la mitad de ellas niños, y diez desaparecidos.

Una persona carga una teja en Santiago de Cuba (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ampliar

Es uno de los al menos diez heridos que dejó el desbordamiento del río que atraviesa esta localidad. Esta tarde, el director general de Protección Civil del país, Emmanuel Pierre, anunció que las tareas de búsqueda de los desaparecidos continuarán.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su pésame a las familias de las víctimas y garantizó la movilización “total” del Gobierno para atender la situación desencadenada por las lluvias, que “han causado daños particularmente en el Gran Sur y la comuna de Petit-Goâve”.

Según las primeras informaciones de la Dirección General de Protección Civil, el balance provisional sobre lo ocurrido “sigue siendo preocupante”.