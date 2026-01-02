Crystal Palace extraña a Daniel Muñoz: Atención a su rendimiento sin el colombiano

El Crystal Palace se ha venido a menos en la temporada 2025/2026, todo, casualmente, después de la baja de Daniel Muñoz, uno de sus mejores hombres y quien se encuentra ausente por una cirugía de rodilla.

El lateral derecho antioqueño ya suma ocho partidos de baja con el club londinense, cinco por la Premier League, dos por la Conference League y uno por la Copa de la Liga. Lastimosamente para el equipo del austríaco Oliver Glasner, los resultados en estos juegos han sido más que negativos.

De estos ocho partidos en los que no ha podido estar presente Muñoz, el Crystal Palace apenas ha podido ganar dos, uno por Premier y otro por la Conference, empatado dos y perdido cuatro. Adicional, en la Copa de la Liga quedó eliminado en cuartos de final a manos del Arsenal.

Todo esto se traduce en un rendimiento del 33.3% sin el colombiano. En la Premier, hasta antes de la lesión de Daniel Muñoz, el equipo estaba quinto con 23 puntos de 42, rendimiento del 54.76%; desde su lesión, cayó al décimo puesto, sumando 4 puntos de 15, para un rendimiento del 26.6%.

¿Cuándo volverá a jugar Daniel Muñoz?

Oliver Glasner, tras el empate de este jueves 1-1 ante el Fulham, aseguró que el colombiano podría estar reapareciendo el próximo 17 de enero ante el Sunderland, perdiéndose todavía 3 partidos más.

“Después de Macclesfield (FA Cup) el 10 de enero, tendremos cuatro semanas de entrenamiento. Les daremos un poco de descanso a los jugadores, pero luego espero que regresen Chris Richards, Daniel Muñoz e Ismaila Sarr, y quizás tengamos una o dos incorporaciones”, manifestó.