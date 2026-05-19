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19 may 2026 Actualizado 21:20

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Premier League

¡Arsenal es campeón de la Premier League! Anticipada consagración, tras el empate de Manchester City

Luego de 22 años, el equipo londinense vuelve a consagrarse a nivel local.

¡Arsenal es campeón de la Premier League! Anticipada consagración, tras derrota de Manchester City

¡Arsenal es campeón de la Premier League! Anticipada consagración, tras derrota de Manchester City

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¡Arsenal por fin es campeón de la Premier League! Luego de 22 años de sequía absoluta a nivel local, el cuadro londinense consiguió el título de Liga con una fecha de antelación, gracias al empate 1-1 del Manchester City con el Bournemouth.

Los dirigidos por Mikel Arteta se hicieron inalcanzables al ganar por 1-0 su partido de la jornada 37 frente al Burnley (ya descendido) y con ello sumar 82 puntos. Con lo anterior, el City debía ganar este 19 de mayo, pero terminó igualando y quedando así con 78 unidades, matemáricamente sin posibilidades de igualar a los Gunners.

Terminó el maleficio para el Arsenal, que ya consiguió el título de la Liga Inglesa y ahora va por su primera Champions League, recordando que disputará la final frente al PSG el próximo sábado 30 de mayo.

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Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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