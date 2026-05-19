¡Arsenal es campeón de la Premier League! Anticipada consagración, tras el empate de Manchester City

¡Arsenal por fin es campeón de la Premier League! Luego de 22 años de sequía absoluta a nivel local, el cuadro londinense consiguió el título de Liga con una fecha de antelación, gracias al empate 1-1 del Manchester City con el Bournemouth.

Los dirigidos por Mikel Arteta se hicieron inalcanzables al ganar por 1-0 su partido de la jornada 37 frente al Burnley (ya descendido) y con ello sumar 82 puntos. Con lo anterior, el City debía ganar este 19 de mayo, pero terminó igualando y quedando así con 78 unidades, matemáricamente sin posibilidades de igualar a los Gunners.

Terminó el maleficio para el Arsenal, que ya consiguió el título de la Liga Inglesa y ahora va por su primera Champions League, recordando que disputará la final frente al PSG el próximo sábado 30 de mayo.

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