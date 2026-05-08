Recta final en Europa y definición en Colombia: así se jugará la agenda deportiva de la semana
Las grandes ligas europeas entran en sus jornadas decisivas mientras el fútbol colombiano abre los cuartos de final de los play-off. Además, el Giro de Italia.
El calendario deportivo comienza a entrar en su fase más intensa. Entre el viernes 8 y el jueves 14 de mayo se disputarán compromisos claves en las principales ligas de Europa, donde clubes históricos buscan asegurar títulos, puestos internacionales y clasificación a competencias continentales en las últimas jornadas de la temporada. Partidos como el clásico entre Barcelona y Real Madrid, además de encuentros decisivos en Inglaterra e Italia, centrarán la atención de los aficionados.
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En Colombia también comenzará la emoción de los cuartos de final de los play-off de la Liga Colombiana, con duelos destacados entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, así como la serie entre América de Cali y Independiente Santa Fe. Además, el inicio del Giro de Italia promete emociones con presencia colombiana y corredores que buscarán protagonismo en una de las grandes vueltas del ciclismo mundial.
Programación deportiva de la semana:
VIERNES 8
6:30 a.m./ Giro de Italia / Etapa 1 / DSPORTS 2
SÁBADO 9
2:30 p.m./ Talleres de Córdoba VS. Belgrano / TYC INTERNACIONAL
4:00 p.m./ Internacional de Bogotá VS. Atlético Nacional / WIN + FÚTBOL
8:20 p.m./ América de Cali VS. Independiente Santa Fe / WIN + FÚTBOL
11:30 a.m./ Atlético de Madrid VS. Celta de Vigo / ESPN 3
6:30 a.m./ Liverpool VS. Chelsea / ESPN
9:00 a.m./ Sunderland VS. Manchester United / ESPN
11:00 a.m./ Lazio VS. Inter de Milán / ESPN
1:45 p.m./ Lecce VS. Juventus / ESPN
DOMINGO 10
3:00 p.m./ Estudiantes de La Plata VS. Racing Club / TYC INTERNACIONAL
2:00 p.m./ Barcelona VS. Real Madrid / DSPORTS
2:00 p.m./ Paris Saint-Germain VS. Brest / ESPN
MARTES 12
6:20 p.m./ Atlético Nacional VS. Internacional de Bogotá / WIN + FÚTBOL
8:30 p.m./ Independiente Santa Fe VS. América de Cali / WIN + FÚTBOL
2:30 p.m./ Osasuna VS. Atlético de Madrid / DSPORTS
3:00 p.m./ FC Insutec VS. Barcelona / DSPORTS
MIÉRCOLES 13
2:30 p.m./ Alavés VS. Barcelona / ESPN 2
2:00 p.m./ Manchester City VS. Crystal Palace / ESPN
5:00 p.m./ Independiente del Valle VS. Universidad Católica / DSPORTS
2:00 p.m./ Lazio VS. Inter de Milán / DSPORTS
JUEVES 14
2:30 p.m./ Real Madrid VS. Real Oviedo / DSPORTS