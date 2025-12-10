¿Peligra el Mundial? Daniel Muñoz será operado de una rodilla

Daniel Muñoz encendió las alarmas en el Crystal Palace y en la Selección Colombia. El lateral derecho antioqueño, que se perdió el juego del pasado domingo ante el Fulham por una lesión, la cual terminó siendo más trascendente de lo esperado.

Según confirmó el mismo técnico del equipo, Oliver Glasner, Muñoz deberá ser operado por la molestia que presenta en una de las rodillas, procedimiento que lo tendrá fuera de las canchas durante algunas semanas.

“Echaremos de menos a Dani unas semanas, será operado”, informó Glasner en la conferencia de prensa en la previa del jeugo de este jueves ante el Shelbourne Football Club de Irlanda, por la quinta fecha de la Conference League.

A la espera de confirmarse cuanto tiempo podría estar fuera de las canchas Muñoz, se especula que sea entre uno y dos meses, lo cual no complicaría sus aspiraciones para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Daniel Muñoz pone pausa a su temporada con un saldo de 23 partidos disputados en todas las competencias, un total de cuatro goles marcados y dos asistencias.

Crystal Palace figura cuarto de la Premier League con 26 puntos, en zona de Liga de Campeones y a 7 del líder Arsenal, al cabo de 15 partidos disputados.