¿Dónde jugará James Rodríguez en el 2026? Importante fuente apunta a la MLS

Comenzó el 2026 y, con ello, la posibilidad de que James Rodríguez comenzará el año con un nuevo equipo definido quedó descartada. La prensa estadounidense apuntaba a que el colombiano podría quedar listo como jugador de la MLS antes finalizar el 2025.

No obstante, pese a que su tanspaso no logró concretarse, la alternativa de la Major League Soccer seguiría siendo la más fuerte para que el colombiano continúe su carrera deportiva previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lo anterior lo ha asegurado el periodista turco Ekrem Konur, quien concuerda con las versiones anteriores de que el Columbus Crew es la opción más cercana para contratar al capitán de la Selección Colombia.

Konur incluyó, entre las opciones fallidas por fichar al volante cucuteño, la opción de Millonarios. El mismo club bogotano, a través de Enrique Camacho, reconoció haber preguntado por las condiciones del crack colombiano.

"León decidió no renovar el contrato de James Rodríguez debido a su salario y rendimiento. La opción más fuerte: Columbus Crew. Las conversaciones con Pumas, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios no avanzaron", informó mediante su cuenta de X.

La principal complicación con la MLS, es queel campeonato estadounidense cuenta con un parón hasta el próximo 21 de febrero.James disputó su último partido el pasado 18 de noviembre, en la goleada 3-0 ante Australia, lo que le representaría 3 meses sin jugar.