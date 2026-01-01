Premier League: Así quedó la tabla de posiciones tras empate de Liverpool en casa contra el Leeds

Los jugadores del Liverpool se lamentan por el empate en casa ante el Leeds. (Photo by Carl Recine/Getty Images) / Carl Recine

La Premier League no defrauda. El 2026 comenzó comenzó en Inglaterra con la disputa de cuatro compromisos, los cuales dieron conclusión a la fecha 19 de la primera división del fútbol de Inglaterra.

Con Jefferson Lerma los 90 minutos, Crystal Palace dejó pasar un triunfo en condición de local contra el Fulham. El francés Jean-Philippe Mateta había adelantado al local a los 39 minutos; el escocés Tom Cairney igualó las acciones a los 80.

Liverpool, por su parte, tampoco pudo hacer respetar su localía en Anfield, igualando 0-0 ante el Leeds United, resultado que deja al equipo de Arne Slot a 12 puntos del líder Arsenal.

Últimos resultados del 2025

La jornada había comenzado el martes 30 de diciembre con seis partidos, destacando el triunfo aplastante del Arsenal 4-1 sobre el Aston Villa, así como el empate del Manchester United 1-1 con el colero Wolverhampton, con la presencia de los colombianos Yerson Mosquera y Jhon Arias.

El equipo de Mikel Arteta le ganó a un rival directo por el título, el Aston Villa, imponiéndose 4-1 con anotaciones de Gabriel Magalhães, Martin Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesus; el descuento de la visita lo marcó Ollie Watkins.

Entretanto, el Manchester United no pudo pasar del empate ante el colero Wolverhampton, equipo que tuvo como titulares a Yerson Mosquera y Jhon Arias, siendo sustituido este a los 90+5 minutos. El local abrió el marcador con Joshua Zirkzee; Wolves empató con Ladislav Krejčí.

Por su parte, Chelsea empató 2-2 con el Bournemouth. Los londinenses marcaron con Cole Palmer y Enzo Fernández; la visita anotó a través de David Brooks y de Justin Kluivert.

Resultados de la fecha

Burnley 1-3 Newcastle

Chelsea 2-2 Bournemouth

Nottingham Forest 0-2 Everton

West Ham United 2-2 Brighton

Arsenal 4-1 Aston Villa

Manchester United 1-1 Wolverhampton

Crystal Palace 1-1 Fulham

Liverpool 0-0 Leeds United

Tabla de posiciones