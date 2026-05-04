Tabla de posiciones de la Premier League: así quedó la carrera por el título, tras empate del City

La Premier League parece estar más cerca del Arsenal que del Manchester City, una vez terminada la fecha 34 del certamen. El equipo de Pep Guardiola empató con Everton y quedó a cinco puntos de los Gunners, aunque con un partido menos.

Fue un gran impulso de energía para los ‘Gunners’, que saldrán algo menos tensionados este martes a la semifinal de Champions contra el Atlético al saber que ya dependen de sí mismos para abrochar esta Premier.

Un golazo de Jeremy Doku en el final de la primera parte puso un 0-1 que parecía suficiente ante un Everton sin pegada y que se desesperaba por un fallo de Ndiaye delante de Gianluigi Donnarumma.

Pero este fútbol le guardó una sorpresa al City en una jugada para el olvido de la institución. En un pase buscando Thierno Barry, con el francés en claro fuera de juego, Guéhi tuvo que tomar una decisión. Podía dejar pasar la pelota y que Barry estuviera en fuera de juego o permitir que Donnarumma llegara antes. En lugar de eso, controló la pelota, dio una mala cesión al italiano y Barry le robó el balón para el 1-1.

Pese a que el linier levantó la bandera, el VAR tardó poco en validar el tanto. Comenzó la desintegración del City. Cinco minutos después, Jack O’Brien cabeceó el 2-1 y la inviable remontada de los ‘cityzens’ se apagó cuando Barry hizo su doblete al empujar un tiro mordido de Rohl.

Quedaban ocho minutos por delante y los aficionados del City comenzaron a desfilar por las gradas. Alguno se tuvo que dar la vuelta cuando Erling Haaland marcó el 3-2 tras un pase magistral de Mateo Kovacic. Y menos mal que lo hizo.

En el minuto 97, en la última jugada del partido, Doku emuló su primer gol con otro disparo con curva magistral y rescató un punto que puede ser vital en la batalla por la liga. Con ese tanto, el City evitó que al Arsenal le valga con sumar siete puntos para ser campeón.

El empate deja al City cinco puntos por detrás del Arsenal. Aunque ganen el partido que tienen pendiente contra el Crystal Palace, estarán dos por detrás de los ‘Gunners’, a los que les vale ganar contra West Ham United, el ya descendido Burnley y un Crystal Palace que no se juega nada.

Los partidos que le quedan al City y al Arsenal

Arsenal: West Ham (V), Burnley (L) y Crystal Palace (V).

Manchester City: Brentford (L), Crystal Palace (L), Bournemouth (V) y Aston Villa (L).

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League



