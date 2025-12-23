Jefferson Lerma, 100 partidos con el Crystal Palace, penalti marcado y eliminación de la Carabao Cup
El Arsenal se impuso en la definición desde el punto penalti en los cuartos de final del torneo.
Jefferson Lerma actuó los 90 minutos y fue protagonista en la definición desde el punto penalti, en la eliminación del Crystal Palace en los cuartos de final de la Carabao Cup, a manos del Arsenal.
El juego, disputado en el Emirates Stadium, terminó empatado 1-1. Los dirigidos por Mikel Arteta se adelantaron en el marcador por intermedio de un autogol de Maxence Lacroix a los 80 minutos.
Entretanto, cuando la eliminación parecía definida, Marc Guéhi igualó las acciones a los 90+4 minutos, una jugada en la que Lerma aportó con una asistencia de cabeza, tras un tiro de esquina.
Lerma marcó en los penaltis
En la definición desde el punto penalti, Jefferson Lerma asumió el décimo lanzamiento de la tanda, convirtiendo de gran factura con un remate al poste de la mano izquierda del arquero español Kepa Arrizabalaga. Si el vallecaucano fallaba, su equipo quedaba eliminado.
Finalmente, tras 16 lanzamientos, el francés Lacroix, quien había marcado en su propia puerta, falló ante Kepa, quien atajó su cobro, decretando la clasificación a semifinales.
Jefferson Lerma llegó a 100 partidos disputados con el Crystal Palace. Vale la pena recalcar que el lateral Daniel Muñoz no fue tenido en cuenta, debido a que se recupera de una pequeña intervención en la rodilla.
¿Cómo quedaron las semifinales?
Con la clasificación del Arsenal, quedaron auténticos partidos en las semifinales de la Carabao Cup. Por una parte del cuadro habrá clásico londinense entre Arsenal y Chelsea; entretanto, Manchester City se enfrentará al Newcastle. Ambos juegos serán de ida y vuelta.