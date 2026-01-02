Confirmada la primera baja del campeón Junior para el 2026

Junior, actual campeón del fútbol colombiano, tiene su primera baja oficial plantel para el 2026, el Tiburón era uno de los equipos que todavía no había anunciado la salida de ningún jugador, de hecho, solamente había presentado a su nuevo refuerzo, Jannenson Sarmiento.

El equipo dirigido por Alfredo Arias deberá reforzar su plantilla de cara a su participación en la Superliga, torneo en el que se enfrentará a Independiente Santa Fe. Ambos clubes llegan a esta instancia tras consagrarse campeones en los dos semestres del fútbol colombiano, lo que los llevo a conseguir su participación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así se despidió el jugador del Junior

Javier Báez fue uno de los jugadores claves para Alfredo Arias durante la temporada; sin embargo no se le renovó el contrato, el cual vencía el pasado 31 de diciembre por decisión del las directivas de la institución. De acuerdo a esto, el defensa quedó como agente libre para negociar con otro club en el actual mercado de fichajes.

El uruguayo se despidió del Tiburón con un mensaje que publicó en sus redes sociales, acompañado de un video que recopila varios momentos que vivió durante su paso en el Junior. Allí le agradeció al cuerpo técnico, compañeros e hinchas por todo el apoyó que recibió desde su llegada al equipo barranquillero.

“Después de 49 partidos y 5 goles se termina una etapa muy linda y les quiero agradecer a todos por el año que me hicieron pasar. A ustedes los hinchas por estar siempre, por hacer de ese estadio una caldera en las finales, por el cariño que me brindaron desde el primer momento. A la familia Char, a Héctor, César y su cuerpo técnico gracias por la confianza que me tuvieron”, primeras palabras que se leen en el mensaje.

Luego complementó: “A Alfredo y su cuerpo técnico, los doctores, kinesiólogos, utileros, auxiliares, cancheros, equipo de prensa y oficina gracias por cómo me trataron. Por último, párrafo aparte para mis compañeros que me dieron un lugar importante dentro del plantel y encima me regalaron un torneo. Encontré grandes personas y también me llevo amigos para toda la vida”.

“Agradecido con Dios por todo lo que me hizo vivir en el 2025, a mi esposa y mis hijas, se que no fue fácil pero las verdaderas campeonas son ustedes. A Junior lo hace grande su gente, los jugadores estamos de paso, pero de los campeones nadie se olvida….Me voy siendo parte de la rica historia del club…Viva Junior, Viva Barranquilla", finaliza el mensaje.