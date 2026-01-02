¿Se queda en Junior? Alcalde de Barranquilla y un contundente mensaje a Téofilo sobre su continuidad

Teófilo Gutiérrez terminó siendo una de las piezas claves del Junior de Barranquilla para la consecución de la undécima estrella. A pesar de no ser un jugador inicialista, el experimentado delantero aportó desde el campo, cuando tuvo la posibilidad de ingresar, y con su liderazgo, cuando tuvo que estar fuera del terreno de juego.

Fue tal el rol de Teo, que aunque su contrato finalizó en diciembre del año pasado, la intención del cuadro barranquillero sería renovarlo, algo que podría suceder próximamente.

El mismo jugador, muy a su estilo, luego de conseguir el título en Ibagué, aseguró en medio de risas que ahora sí “iba a pedir duro”, para aceptar una renovación con el equipo.

Mensaje revelador del alcalde de Barranquilla

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, le publicó un revelador mensaje a Teófilo Gutiérrez en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la continuidad del delantero de 40 años en el equipo.

En el cierre de año nuevo, Teo hizo una publicación en su red social con el mensaje “Feliz año 2026. Parece fácil”, refiriéndose al campeonato del Junior. En la misma publicación, Char fue más allá y le respondió: “Parece, pero estarás con nosotros hasta que tu alma quiera”.

👀🦈¡ALEX CHAR SE REFIRIÓ A LA CONTINUIDAD DE TEO EN JUNIOR!



✍️“Estarás con nosotros hasta que tu alma quiera”: así respondió el alcalde de Barranquilla a la publicación de Teo recibiendo el 2026



📻🔥#ElVbarCaracol con TODA la bolsa de jugadores, aquí: https://t.co/vQ29ybTzo9 pic.twitter.com/rVEcuMXDVP — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 2, 2026

Teófilo Gutiérrez ha conquistado seis títulos como jugador del Junior de Barranquilla, un total de tres Ligas, dos Superligas y una Copa Colombia.