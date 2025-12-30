Atención Millonarios, Junior, América y Nacional: Estos jugadores deberán pagar sanción en el 2026-I

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer los jugadores con sanciones pendientes de la Liga 2025-II, las cuales estarán pagando, dependiendo el caso, en las primeras fechas de la Liga 2026-I.

En total, 18 jugadores terminaron el pasado campeonato con sanciones pendientes para la próxima Liga. Futbolistas como el portero uruguayo Washington Aguerre, quien dejó al Medellín, dejan el FPC con castigos por pagar.

¿Cuáles son las bajas más importantes?

Millonarios comenzará la Liga visitando al Atlético Bucaramanga con dos ausencias sensibles, el defensa Jorge Arias, quien debe una fecha, y el delantero Leonardo Castro, sancionado con dos fechas.

Nacional no tendrá en su primer partido ante Boyacá Chicó con el volante Matheus Uribe, con una fecha por pagar tras su expulsión en el pasado clásico antioqueño, luego de una pelea con el portero uruguayo Washington Aguerre.

Otra baja sensible será la que sufra el Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, quien no contará en las dos primeras fechas del próximo certamen con el paraguayo Guillermo Paiva, expulsado en el juego de vuelta de la final y castigado con dos partidos.

Finalmente, Jan Lucumí, del América, y Brayan León, del Medellín, también tendrán una fecha por pagar tras haber sido expulsados en la última del pasado campeonato.

Todos los jugadores con fechas pendientes para la Liga 2026-I