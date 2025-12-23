Junior perdería a su figura para disputar la Copa Libertadores 2026

Jugadores del Junior en la final de la Liga Colombiana-II / Colprensa

¡El Tiburón podría perder a una pieza clave para el 2026! Junior es el actual campeón del fútbol colombiano tras superar a Deportes Tolima en la final de la Liga Colombiana del segundo semestre. El marcador global finalizó 4-0 gracias a las anotaciones de Bryan Castrillón y del triplete de José Enamorado, quienes le otorgaron la estrella 11 al equipo Barranquillero.

Con este título, Junior logró asegurar su participación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, siendo uno de los equipos que representen a Colombina en el torneo continental, junto a Independiente Santa Fe, que fue el campeón del primer semestre.

Medellín y Tolima, por su parte, son los otros dos equipos colombianos que competirán en el campeonato, la diferencia es tanto el Poderoso como los Pijaos disputarán la fase previa buscando ingresar a los 32 mejores.

¿Qué jugador saldría del Junior para el 2026?

Tras finalizar la temporada del 2025, el mercado de fichajes arrancó en el fútbol colombiano, en donde los equipos buscar reforzar su plantilla para el próximo año. Sin embargo, Junior es el único club que no ha anunciado nuevos fichajes ni salidas de jugadores.

José Enamorado, es una de las piezas claves para Alfredo Arias, pues el delantero se destacó principalmente en el segundo semestre de la Liga Colombiana tras anotar tres de los cuatro goles en la final contra Tolima.

Gracias a su gran desempeño, el jugador de 26 años ha recibido ofertas del exterior en los últimos días. Su nombre ha estado en el radar del fútbol argentino, más exactamente en River Plate, sin embargo, Junior no se ha pronunciado al respecto.

No obstante, este no ha sido el único club interesado en Enamorado. Según informó el periodista deportivo, Cesar Augusto Londoño, Atlético Mineiro de Brasil pretendería comprar a al delantero colombiano por 3 millones de dólares, aproximadamente.

Esta salida podría afectar a Junior para disputar la Copa Libertadores 2026, ya que José Enamorado se ha convertido en una pieza clave para el conjunto de Alfredo Arias.