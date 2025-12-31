Veinte personas fueron rescatadas este año en Nariño de redes de trata de personas

Pasto-Nariño

Ante la gravedad del delito y la vulnerabilidad de la comunidad en el departamento de Nariño, especialmente en la zona de frontera con el Ecuador al accionar de las redes dedicadas a la trata de personas, las autoridades departamentales bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, fortalecerán la campaña de sensibilización denominada “¿De qué trata la trata?”, la cual será difundida durante varios eventos del Carnaval de Negros y Blancos.

Este año en el departamento de Nariño se han atendido veinte casos de trata de personas, víctimas a las cuales se ha realizado acompañamiento para el restablecimiento de derechos y traslado a sus sitios de origen dijo a Caracol Radio, Erika Guzmán, subsecretaria de Gestión Pública del departamento de Nariño.

La funcionaria señaló que también se ha documentado casos de personas que han sido llevadas a través de engaño a otros países.

“Desde Ipiales tenemos 10 personas que han sido afectadas. Tenemos un caso bastante complejo donde hay 30 personas en Ucrania de las cuales dos son nariñenses, lamentablemente una de ellas falleció ya en Ucrania, se está realizando la ruta para poder repatriar su cuerpo y trasladar al país a otra de las afectadas”.

Agregó que también se atiende el caso de una joven nariñense de 17 años quien fue víctima de dicho delito en Ecuador, lo que se suma al caso de siete colombianas que fueron llevadas a islas británicas a través de engaños a realizar trabajos de explotación o de trabajo sexual, de las cuales tres son nariñenses.

Guzmán explicó que aprovechando la temporada de Carnaval de Negros y Blancos se realizará una labor pedagógica para sensibilizar a la comunidad y a los turistas para que conozcan en qué consiste la trata de personas.

La funcionaria señaló que existe la línea de atención gratuita 018000522020 a través de la cual se puede realizar las denuncias frente a este delito.