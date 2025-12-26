Esta es la programación del Precarnaval en Pasto: Agenda entre el 28 y el 31 de diciembre

Pasto - Nariño

Pasto ya tiene lista la programación oficial del precarnaval de Negros y Blancos, que se desarrollará entre el 28 y el 31 de diciembre con actividades deportivas, culturales y artísticas en distintos sectores urbanos y rurales.

La agenda inicia el 28 de diciembre con la carrera atlética del Carnaval, con recorridos de 15K y 10K en modalidad competitiva y 5K recreativa, la concentración será en la Plaza del Carnaval a las 5:00 de la mañana y la competencia arrancará a las 6:00 a.m., con finalización en el mismo punto.

Ese mismo día se realizará el Bici Carnaval en Familia 2025 desde las 10:00 a.m. en la Plaza del Carnaval, organizado por Pasto Deporte y Empopasto. Además, se llevarán a cabo las jornadas Vive tu Comuna y Vive tu Corregimiento, además de Arcoíris en el Asfalto, versión número 29 entre las 8:00 a.m. y las 10:00 p.m., en comunas y corregimientos del municipio.

La programación finalizará en la plazoleta de San Felipe, en donde se desarrollará el Encuentro de Cantautoras con artista invitada.

El 29 de diciembre en horas de la tarde, a las 3:00 p.m., la Plaza del Carnaval será escenario del Concierto de Música Romántica, Baladas en Español.

El 30 de diciembre está prevista la Serenata a Pasto, también en la Plaza del Carnaval, a partir de las 3:00 de la tarde, con artista invitado.

Finalmente, el 31 de diciembre se realizarán dos desfiles tradicionales. A las 10:00 a.m. se llevará a cabo el Desfile de Años Viejos, con concentración en el sector Capusigra, recorrido por la Senda del Carnaval y finalización en la avenida Alfonso Zambrano. A las 11:00 a.m. se desarrollará el Desfile de Autos Clásicos, con el mismo punto de concentración y recorrido.

Esta programación marca el inicio de las actividades previas al Carnaval de Negros y Blancos, uno de los eventos culturales más representativos del sur del país y cuya agenta prevé actividades desde el próximo 2 de enero hasta el 11 de enero del 2026