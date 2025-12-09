No va más talco sin registro INVIMA en el Carnaval de Pasto: Alcaldía anuncia restricción

Una persona con su mascota durante el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto (Foto vía Getty Images) / Diego Cuevas

Pasto - Nariño

En medio de las preparaciones para el Carnaval de Negros y Blancos, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, anunció una medida frente a la comercialización del talco durante las fiestas patrimoniales en la ciudad, aunque el decreto aún no ha sido expedido, el mandatario confirmó que la administración trabaja en una regulación que prohibirá la venta de cualquier talco que no cuente con registro INVIMA o autorización de una entidad competente.

El anuncio surge tras años en los que, según las autoridades, bajo el nombre de “talco”, se han vendido mezclas de cal, arena, harinas y otros productos industriales o agrícolas que no son aptos para el contacto humano, generando afectaciones de salud y de seguridad.

Desde hace mucho tiempo varias organizaciones ambientalistas han promovido acciones populares para que se prohíba el uso de estos elementos por completo en Pasto, tal como se ha hecho en otros municipios de Nariño como Ipiales, Carlosama, Pupiales, Taminango, entre otros en donde la medida ha tenido mucha aceptación y resultados ambientales y de salud positivos.

“Establecemos una prohibición que es la venta de talcos que no tengan la autorización del INVIMA o la autorización que permita que sea un talco cosmético o humanamente utilizable”, Anunció el alcalde de Pasto Nicolás toro en las últimas horas

El mandatario precisó que la medida también contempla restringir la venta en bultos de harinas, cales y otros materiales que históricamente han llegado a las calles de Pasto en temporada de Carnaval, medida que será firmado en las próximas horas, aclarando que esta no será una prohibición absoluta del talco, pues el uso del talco cosmético sí hace parte del patrimonio cultural de la fiesta.

El alcalde indicó que, una vez expedido el decreto, la vigilancia estará a cargo de la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y el equipo de Espacio Público, que podrán decomisar cualquier producto no autorizado durante los días de celebración y esto podría acarrear sanciones económicas e incluso el cierre del establecimiento de acuerdo con las normas establecidas.