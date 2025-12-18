¿Tiene pendiente tramitar su pasaporte?

Pasto-Nariño

La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Nariño informó a la ciudadanía los horarios especiales de atención durante las festividades de fin de año y el Carnaval de Negros y Blancos, así como los costos y etapas del trámite, con el fin de garantizar un proceso oportuno y organizado.

María Ximena Realpe, coordinadora de la Oficina de Pasaportes, explicó que los días 23 y 30 de diciembre se habilitará una jornada especial exclusiva para la entrega de pasaportes, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Asimismo, indicó que no habrá atención al público los días 24 y 31 de diciembre, ni durante la temporada de carnavales entre el 5 y el 7 de enero de 2026, debido a la declaratoria de días cívicos. En las demás fechas, el servicio se prestará en el horario habitual.

La funcionaria recordó que el trámite de pasaporte se realiza de manera sencilla a través del portal web de la Gobernación de Nariño, en la sección Pasaportes, donde los usuarios deben registrar su información personal y efectuar el primer pago por un valor de $134.200. Posteriormente, se agenda la cita presencial para la toma de fotografía, firma y huellas. El documento es entregado en un plazo estimado de tres a cuatro días hábiles.

Una vez finalicen las festividades, el horario de atención al público será de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m., y los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Actualmente, el costo total del pasaporte ordinario es de $245.200, valor que incluye $111.000 correspondientes a la Nación y el monto restante destinado al Departamento de Nariño por concepto de impuestos. Este valor puede variar de acuerdo con disposiciones del orden nacional.

La Gobernación de Nariño recomendó a los ciudadanos adelantar el trámite con anticipación, consultar únicamente los canales oficiales y tener en cuenta los horarios especiales establecidos para el cierre del año y las fechas cívicas locales.