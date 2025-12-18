Noticias regionales

Actualidad

¿Tiene pendiente tramitar su pasaporte?

Estos son los horarios para esta diligencia en Pasto durante el mes de diciembre y Carnaval

Pasaportes en Cali y Valle del Cauca/ Getty Images

Pasaportes en Cali y Valle del Cauca/ Getty Images / Felix Andres Montana Otalora

Pasto-Nariño

La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Nariño informó a la ciudadanía los horarios especiales de atención durante las festividades de fin de año y el Carnaval de Negros y Blancos, así como los costos y etapas del trámite, con el fin de garantizar un proceso oportuno y organizado.

María Ximena Realpe, coordinadora de la Oficina de Pasaportes, explicó que los días 23 y 30 de diciembre se habilitará una jornada especial exclusiva para la entrega de pasaportes, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Asimismo, indicó que no habrá atención al público los días 24 y 31 de diciembre, ni durante la temporada de carnavales entre el 5 y el 7 de enero de 2026, debido a la declaratoria de días cívicos. En las demás fechas, el servicio se prestará en el horario habitual.

La funcionaria recordó que el trámite de pasaporte se realiza de manera sencilla a través del portal web de la Gobernación de Nariño, en la sección Pasaportes, donde los usuarios deben registrar su información personal y efectuar el primer pago por un valor de $134.200. Posteriormente, se agenda la cita presencial para la toma de fotografía, firma y huellas. El documento es entregado en un plazo estimado de tres a cuatro días hábiles.

Una vez finalicen las festividades, el horario de atención al público será de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m., y los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Actualmente, el costo total del pasaporte ordinario es de $245.200, valor que incluye $111.000 correspondientes a la Nación y el monto restante destinado al Departamento de Nariño por concepto de impuestos. Este valor puede variar de acuerdo con disposiciones del orden nacional.

Lea también...

La Gobernación de Nariño recomendó a los ciudadanos adelantar el trámite con anticipación, consultar únicamente los canales oficiales y tener en cuenta los horarios especiales establecidos para el cierre del año y las fechas cívicas locales.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad