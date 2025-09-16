Gobernador de Nariño explica la estrategia territorial para enfrentar cultivos ilícitos y violencia

Colombia

En medio de la discusión sobre la descertificación antidrogas que cada año realiza Estados Unidos a Colombia, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habló en Caracol Radio sobre las apuestas de su departamento frente a la lucha contra el narcotráfico, los procesos de paz en curso y la agenda de inversión que espera consolidar antes de finalizar el año.

¿Qué es el pacto Nariño?

El mandatario explicó que el pacto entre el Gobierno Nacional y Nariño busca concurrencia de recursos para proyectos estratégicos. El departamento aportaría 440 mil millones de pesos, principalmente de regalías, y la Nación alrededor de 3,7 billones.

“Esperamos que la sustitución de esas 30 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito quede incorporada con recursos de esta vigencia y de vigencias futuras”, señaló Escobar.

El pacto incluye infraestructura vial, proyectos agroindustriales (cacao y harina de plátano), educación, salud y agua potable. Su firma está prevista para finales de septiembre.

¿Cómo avanzan los procesos de paz y la seguridad en Nariño?

Escobar destacó que el departamento adelanta dos procesos de paz territoriales, con los comuneros del sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Estos diálogos, que cumplen un año, han reducido en un 94 % los confinamientos y desplazamientos.

El gobernador subrayó además que la violencia ha disminuido: Pasto registra una tasa de 7,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 26. Tumaco, que en 2019 tenía 84, bajó a cerca de 20 y podría cerrar el año en 16.

“Tumaco es hoy el tercer municipio menos violento del país. Eso es un resultado de la paz territorial”, afirmó.

¿Qué inversión y eventos llegan al departamento?

El ambiente de seguridad y los avances en paz han favorecido la llegada de inversión y turismo. Según el gobernador, Tumaco está “abarrotado” en infraestructura hotelera y Pasto se prepara para grandes eventos.

Entre ellos, la BioExpo 2025 y la Macrorrueda de negocios de ProColombia, que se realizarán entre el 2 y el 5 de diciembre como antesala del Carnaval de Negros y Blancos. También se llevará a cabo el 17º Conversatorio Nacional de la Jurisdicción Ordinaria Laboral en octubre, con la participación de 380 miembros de la justicia.

“Lo que ocurre con la construcción de paz en Nariño genera un ambiente inversionista muy importante”, dijo Escobar.

El mandatario cerró su intervención con un llamado al presidente Gustavo Petro a firmar próximamente el pacto por la transformación territorial para la vida y la paz en Nariño.

“Esperamos que el amor en política se represente en el presupuesto”, concluyó.