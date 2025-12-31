Precio del dólar en Colombia HOY 31 de diciembre: así cierra en 2025, según BanRep

A pocas horas para que finalice el año 2025, el Banco de la República señaló un ligero incremento en el precio del dólar en Colombia, tal como lo señala la cotización emitida por la entidad para la jornada de este miércoles 31 de diciembre.

Pese a ello, el peso colombiano ha sido una de las monedas que más se ha fortalecido en el mundo con respecto al dólar durante este 2025. De hecho, había comenzado el año con una cotización de 4.300 pesos en la tasa representativa del mercado. Sin embargo, esta cifra se ha ido reduciendo gradualmente, al punto de alcanzar picos por debajo de los 3.700 pesos.

¿Qué factores hay detrás de la disminución del dólar?

Uno de los factores por las cuales el dólar ha perdido terreno frente a otras monedas en el mundo, incluyendo Colombia, se debe principalmente a las medidas que ha tomado la Reserva Federal en medio de la incertidumbre una vez Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos en enero.

Por otra parte, el incremento en las remesas también ha generado un impacto en la disminución del precio del dólar en Colombia. Asimismo, las medidas que se tomaron a nivel interno, entre las que se encuentra el diferencial en la tasa de interés, también ha llevado a que la divisa norteamericana pierda cada vez más fuerza a nivel internacional.

¿Cuál podría ser el precio del dólar en Colombia para el año 2026?

Para el año 2026, se espera que el dólar en Colombia pueda repuntar su valor ante la expectativa que generan las elecciones presidenciales que se celebrarán en junio y quién será el nuevo inquilino en la Casa de Nariño. De hecho, Bancolombia proyecta que la cifra se ubique en 4.103 pesos, lo que puede beneficiar a quienes realizan transacciones por medio de esta divisa.

Cabe señalar que si el dólar aumenta su valor, los exportadores y quienes reciben dinero desde el exterior podrán tener un incremento en sus ingresos. Además, los primeros tendrán la oportunidad de ser más competitivos en el mercado. Por el contrario, si una persona desea realizar un viaje por fuera del país, tendrá que asumir un costo más alto por el alza que se presenta en la tasa representativa del mercado.

Precio del dólar en Colombia para este miércoles 31 de diciembre de 2025

En su más reciente informe, el Banco de la República señaló que el dólar en Colombia se cotiza en una cifra de 3.757 pesos para este miércoles 31 de diciembre de 2025. Esta representa un ligero incremento con respecto a la cifra reportada el día anterior (3.706 pesos).

Por otra parte, si una persona se encuentra interesada en hacer transacciones con dólares, estos son los precios que se manejan en las principales ciudades de Colombia para tal fin.