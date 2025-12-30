Cómo hacer un presupuesto mensual que sí funcione y ahorrar hasta $10 millones en 2026

Cómo hacer un presupuesto mensual que sí funcione y ahorrar hasta $10 mill en 2026

Un presupuesto mensual, no solo se realiza para tener ahorrar, también funciona como herramientas para tener un control sobre las finanzas, es decir, esto permite que exista un seguimiento para planificar gastos e ingresos.

Además, esta permite que identificar fugas de dinero, un ahorro para metas en específico, reducir deudas, y mucho más. De esta manera, una persona puede tener mayor claridad a cerca de cómo está su vida financiera, lo que podría llegar a brindar una claridad a futuro sobre cómo llevar las finanzas.

Para la mayoría de las personas, lograr hacer un presupuesto no es algo sencillo, debido a que, en algunos casos, no se realiza de la manera correcta. Para poder realizar un presupuesto, es importante que una persona tenga en cuenta los siguientes puntos:

Lo que quiere lograr con el presupuesto que se establezca.

Establecer metas alcanzables.

Ingresos netos realistas, es decir, los ingresos que posea una persona.

Egresos mensuales realistas (lo que gasta mes a mes).

Es así que, para lograr hacer un presupuesto mensual exitoso, se debe tener en cuenta que existen algunos métodos, que se pueden ajustar, dependiendo las necesidades y objetivos que tenga una persona. Una forma de llegar a lograr ahorrar, hasta 10 millones para el año 2026, que está por comenzar, es la regla 50/30/20.

Qué es la regla 50/30/20 y cómo funciona

Esta es una estrategia que funciona para realizar un presupuesto personal que ayuda a dividir los ingresos netos mensuales en las siguientes tres categorías, de allí, nace el nombre. Esto, según el banco BBVA:

El 50 % de los gastos deben estar destinados para cubrir las necesidades básicas , es decir, vivienda, comida, servicios y entre otros.

, es decir, vivienda, comida, servicios y entre otros. El 30 % de los gastos debe estar destinados para cubrir gastos discrecionales , como lo son gustos, ocio y caprichos.

, como lo son gustos, ocio y caprichos. El 20 % de los gastos restantes, deberán de estar destinados al ahorro e inversión, ya sea que funcione como un colchón financiero, para lograr metas a futuro, viajes o planes que requieran una inversión a largo plazo.

Algunos datos que una persona debe tener en cuenta antes de implementar esto, es que se deben calcular los ingresos mensuales y lo que se gasta mes a mes, de esta manera, dependiendo el estado financiero y el resultado que le salga al usuario, este se ajusta a la regla 50/30/20.

¿Es posible ahorrar hasta 10 millones de pesos en 2026?

Para lograr ahorrar esta cantidad de dinero en el 2026, se necesita que la persona, establezca un ahorro de $833.000 pesos mensuales. Es decir, si alguien gana más del mínimo, aproximadamente, unos tres salarios mínimos, puede ser lograble. Sin embargo, este presupuesto puede quedar mucho más cómodo si es un ahorro familiar donde todos contribuyan.

Si bien es cierto que no todas las personas tienen la capacidad económica para ahorrar esta cantidad de dinero, puede establecer otro presupuesto y ajustarlo según sus ingresos y egresos al mes. Es por eso que, cada persona o familia, establezca metas logrables a largo plazo para ahorrar o invertir, si es el caso.

