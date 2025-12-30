Emergencia económica: Cambia el Impuesto al patrimonio y sube sobretasa a bancos // Caracol Radio

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó los detalles de la hoja de ruta fiscal que el Gobierno implementará bajo la figura de la emergencia económica. El objetivo central es claro: garantizar la sostenibilidad presupuestal del Estado a corto y mediano plazo mediante decretos que modifican sustancialmente el Estatuto Tributario.

Según explicó el jefe de la cartera, el paquete de medidas se divide en cuatro capítulos, poniendo el foco principal en las modificaciones a la renta y el patrimonio.

Impuesto al patrimonio: más contribuyentes, nuevas tarifas

Uno de los cambios más sensibles para el bolsillo de los contribuyentes es la reestructuración del impuesto al patrimonio. El Gobierno busca corregir la falta de progresividad del esquema actual.

Hasta la fecha, este gravamen aplicaba únicamente a capitales superiores a 70.000 UVT (aproximadamente $3.600 millones) con tarifas del 0 % al 2 %. La nueva propuesta baja considerablemente el umbral y aumenta las tarifas máximas:

Nueva base gravable: El cobro iniciará a partir de patrimonios cercanos a los $2.000 millones .

El cobro iniciará a partir de patrimonios cercanos a los . Tarifas progresivas: Se establecen rangos que podrían llegar hasta el 5 % para grandes capitales superiores a los $100.000 millones.

“Buscamos que las personas con mayores patrimonios realicen un mayor esfuerzo contributivo para financiar las necesidades del Estado”, señaló el ministro Ávila.

Se estima que esta medida afectará a 102.000 contribuyentes, lo que equivale al 0,8 % de la base tributaria (menos del 1 % de la población), generando un recaudo adicional cercano a 1 billón de pesos.

Golpe al sector financiero: sobretasa se triplica

El segundo eje de la reforma vía decreto apunta a los sectores con altos niveles de rentabilidad, específicamente la banca. La propuesta eleva la sobretasa en el impuesto de renta del sector financiero del 5 % actual al 15 %.

El argumento del Ministerio de Hacienda se basa en la equidad tributaria frente a otros sectores productivos:

Tasa efectiva actual: Aunque la tarifa nominal del sector financiero puede tocar el 50 %, su tasa efectiva real es de apenas el 19 % debido a exenciones (como operaciones de vivienda VIS).

Aunque la tarifa nominal del sector financiero puede tocar el 50 %, su tasa efectiva real es de apenas el debido a exenciones (como operaciones de vivienda VIS). Comparativa: Sectores como la manufactura tributan efectivamente al 26 % y el agropecuario al 27 %.

Con este ajuste, la tasa efectiva de los bancos subiría al 24 %, nivelando la cancha con el resto de la economía real.

Normalización y meta de recaudo

Finalmente, el decreto incluye ajustes al impuesto de normalización de patrimonios no declarados, manteniendo la tarifa del 19 % que ha regido en beneficios anteriores (2019, 2020 y 2022).

En conjunto, el Gobierno proyecta que las medidas relacionadas con el patrimonio permitirán un recaudo total estimado de 3,6 billones de pesos, recursos claves para atender la coyuntura de la emergencia económica.