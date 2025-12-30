Precio del café en Colombia HOY 30 de diciembre: FNC reporta un leve aumento

Al inicio del 2025, Colombia alcanzó un incremento significativo en el precio del café al verse favorecido por la sequía que había presentado en Brasil, uno de los grandes productores de grano a nivel mundial, lo que le permitió tener una producción constante en los primeros meses del año.

Sin embargo, la cotización del café ha venido disminuyendo no solamente a nivel interno, sino también externo. Una de las razones, tiene que ver con el fortalecimiento que ha tenido el peso colombiano frente al dólar, algo que también ha afectado los ingresos que reciben los caficultores por la exportación de este producto en el mercado internacional.

Por otra parte. los precios del café a nivel global han caído en mercados como la Bolsa de Nueva York, donde justamente se cotizan las exportaciones provenientes de Colombia. Por lo tanto, los productores recibirán un valor más bajo por libra sin importar que se distribuyan grandes volúmenes del grano hacia el exterior.

Además del precio en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar con respecto al peso colombiano, la Federación Nacional de Cafeteros también señala un diferencial o prima de referencia para determinar en cuánto se cotiza el precio diario del café. De esta manera, se establece el precio en el que se cotiza el grano a nivel interno.

Precio del café en Colombia para este martes 30 de diciembre de 2025

En su más reciente informe, la Federación Nacional de Cafeteros indicó que el precio del café en Colombia para este martes 30 de diciembre es de 2.665.000 pesos para la compra de pergamino seco por carga de 125 kilogramos, lo que supone un ligero aumento en relación a la cifra entregada la jornada anterior (2.662.000 pesos).

“Este precio varía según distancia del punto de compra al precio. Las cooperativas de caficultores, cubrirán con cargo a este precio, todos los costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor“, explica la entidad.

Sin embargo, el valor del grano registró una leve caída en la cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York, pues este se ubicó en los 3,5020 dólares por libra.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 30 de diciembre. Estos son: