Así quedaría la jornada laboral en Colombia 2026 : Cuántas horas se reducen tras ajuste de año nuevo

Así quedaría la jornada laboral en Colombia 2026 : Cuánta horas se reducen tras ajuste de año nuevo

En Colombia, la jornada laboral seguirá transformándose en 2026 como parte de los cambios impulsados por la Ley 2101 de 2021, una normativa que estableció la reducción progresiva del tiempo de trabajo semanal sin afectar el salario ni los derechos adquiridos de los empleados.

Este ajuste, que entrará en su fase final el próximo año, marcando así un cambio en la regulación laboral del país.

Reducción de horas laborales: ¿Qué cambia en 2026?

De acuerdo con lo estipulado por el Ministerio del Trabajo, a partir de julio de 2026, la jornada laboral máxima pasará oficialmente de 48 a 42 horas semanales.

Este cambio hace parte de un proceso gradual que se ha venido implementando desde 2023 y que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al tiempo que se fortalece la productividad empresarial.

La medida aplica tanto para el sector público como privado, y no representa una disminución salarial ni la pérdida de beneficios laborales. Por el contrario, el objetivo central es dignificar el trabajo y promover condiciones más equilibradas entre la vida personal y profesional.

Reducción jornada laboral en Colombia

La implementación de la Ley 2101 se diseñó de manera escalonada para permitir que las empresas se adaptaran sin afectar su operación. El proceso ha sido el siguiente:

2023: reducción a 47 horas semanales

reducción a 2024: reducción a 46 horas

reducción a Julio de 2025: jornada de 44 horas

jornada de Julio de 2026: jornada definitiva de 42 horas semanales

Este cronograma fue definido en conjunto con gremios, empleadores y el Gobierno Nacional, buscando soluciones estructurales a los desafíos del mercado laboral colombiano.

Ley 2101 de 2021 reducción jornada laboral

La ley establece que las 42 horas semanales podrán distribuirse, previo acuerdo entre empleador y trabajador, en cinco o seis días a la semana, siempre garantizando al menos un día de descanso obligatorio.

Esta flexibilidad permite que cada empresa organice sus horarios según sus necesidades operativas.

Además, se contempla la posibilidad de acordar turnos sucesivos, ya sea de forma temporal o indefinida, siempre que cada turno no supere seis horas diarias ni 36 horas semanales.

Excepciones y condiciones especiales de la jornada laboral

La normativa también contempla casos particulares en actividades consideradas insalubres o peligrosas, el Gobierno podrá ordenar una reducción adicional de la jornada, con base en estudios técnicos.

En cuanto al trabajo adolescente, se mantienen límites específicos: