Así reaccionan las centrales de trabajadores y empresarios frente al aumento del salario mínimo

Un borrador interno que habría circulado dentro del Gobierno Nacional durante las últimas horas abre el debate sobre la cifra del salario mínimo en Colombia. El documento del Ministerio del Trabajo, propone un incremento del 23% para 2026, lo que situaría el salario mínimo mensual en $1.750.905, sin contar el auxilio de transporte, el cual se definiría a través de un decreto independiente. Frente a este posible aumento del salario mínimo en dos dígitos, iniciaron las reacciones por parte de las centrales de trabajadores y los empresarios.

Perspectiva de centrales trabajadoras

Por su parte, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, aseguró que es un aumento importante. “El gobierno sí ha anunciado que va a ser un incremento muy importante y obviamente que nosotros registramos muy positivo, además, que hemos dicho desde un principio sea de dos dígitos, entonces de ser así será muy bien recibido por la clase trabajadora”, agregó.

Luego de una reunión de los sindicatos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reiteró que las centrales obreras mantienen su propuesta de un aumento del salario mínimo para el próximo año del 16% y advirtió que mientras los empresarios no modifiquen su oferta, ellos tampoco lo harán.

Arias rechazó las afirmaciones del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien consideró “generosa” la propuesta empresarial del 7.21% y aseguró que esa posición cierra cualquier posibilidad de acuerdo en la mesa de concertación.

“Si los empresarios se van a quedar ahí y, según Cabal, eso ya es muy generoso, nosotros no nos vamos a mover tampoco. Presentamos el 16% y mientras ellos no se muevan, nosotros tampoco”, afirmó.

El dirigente sindical señaló que la distancia entre las propuestas es “abismal” y que, por ese motivo, es muy probable que el incremento termine definiéndose por decreto, ante la imposibilidad de lograr consenso.

El presidente de la CUT también se refirió a un “bloqueo institucional” en el Congreso, que según él limita la inversión social del Gobierno.

Empresarios advierten impacto en empleo formal por posible aumento del 23 % al salario mínimo

Empresarios especialmente del sector micro, pequeño y mediano advierten un impacto fuerte en costos, empleo formal e inflación.

Según Rosmery Quintero Castro, presidenta del Observatorio Nacional de la Mipyme, la cifra resulta “absurda” frente a la capacidad real del sector productivo y desconoce el contexto económico actual. Asegura que un incremento de esta magnitud podría acelerar decisiones empresariales que afectarían directamente el empleo.

¿Por qué preocupa a las mipymes?

El salario mínimo no solo impacta el sueldo base, sino todo el costo laboral: prestaciones sociales, aportes a salud y pensión, y parafiscales. En la práctica, un aumento salarial se traduce en un incremento mayor para el empleador.

Quintero advierte que, con márgenes de utilidad cada vez más estrechos, muchas empresas se verían obligadas a aumentar precios, reducir costos o recortar personal. Sin embargo, trasladar el aumento al consumidor no siempre es viable, ya que podría significar perder mercado.