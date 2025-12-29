Santander: Alcaldía de Rionegro se pronuncia tras los dos casos de menores que fallecieron ahogados

Bucaramanga

La Alcaldía de Rionegro, Santander, se pronunció en Caracol Radio frente a los recientes fallecimientos de dos menores de edad por inmersión, ocurridos en hechos separados durante la última semana en el municipio, situaciones que han generado preocupación en las autoridades, toda vez que nos encontramos en plena temporada vacacional y se aproximan dos puentes festivos con alto movimiento en zonas de recreación.

La alcaldesa encargada, Silvia Agón, se refirió al primer caso que se presentó el pasado 25 de diciembre en un balneario público, donde una menor de 6 años perdió la vida. También sobre el segundo hecho que ocurrió el domingo 28 de diciembre en una propiedad privada, donde falleció un niño de cinco años. Resaltó que de ambos casos tiene pleno conocimiento y son materia de verificación por parte de las autoridades competentes.

Frente al más reciente suceso, el del menor de cinco años, la mandataria explicó que la administración municipal tuvo conocimiento a través de la Policía Nacional y que actualmente se está a la espera del dictamen oficial que permita establecer con claridad las circunstancias de la muerte.

“Teniendo en cuenta que ocurrió en un predio privado, donde la injerencia directa del municipio es limitada, adelantamos acercamientos con los familiares y los propietarios del lugar para esclarecer lo sucedido”, señaló Silvia Agon, alcaldesa (e) de Rionegro.

Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, también confirmaron que el hecho en el que perdió la vida el menor nacido en Bucaramanga, se presentó en una finca privada, donde la piscina es armable y recordaron a los padres de la familia la responsabilidad que puede caer sobre ellos ante estas situaciones.

En relación con el caso ocurrido en el balneario público el pasado 25 de diciembre, Agón señaló que la Alcaldía, en articulación con la Policía Nacional y el cuerpo de bomberos voluntarios, realizó el acompañamiento correspondiente y verificó que el establecimiento no contaba con la documentación exigida para su funcionamiento, razón por la cual se procedió a su cierre preventivo. Además, se confirmó que la menor ingresó al hospital municipal ya sin signos vitales.

Llamado a la ciudadanía a la prevención y el autocuidado

Ante la gravedad de los hechos, la administración municipal hizo un llamado enfático a los propietarios de balnearios, piscinas y sitios recreativos para que cumplan estrictamente con la normatividad vigente y garanticen condiciones seguras para los usuarios. Reiteran el mensaje a los padres y cuidadores sobre la importancia del cuidado permanente de los menores.

“La prevención empieza en casa. Un descuido de segundos puede terminar en una tragedia”, enfatizó la alcaldesa encargada, quien aseguró que continuarán las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos del municipio, con el fin de evitar que este tipo de hechos se repitan durante la temporada de fin de año y vacaciones.