VIDEO | Incendio en plaza de mercado Torcoroma de Barrancabermeja arrasó con 10 locales comerciales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un incendio registrado en la tarde del domingo 28 de diciembre en la plaza de mercado Torcoroma, en Barrancabermeja dejó balance de al menos 10 locales comerciales afectados. De acuerdo con las autoridades dos de estos locales registraron pérdida total.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos del distrito, que desplegó tres máquinas extintoras y cerca de 40 unidades para hacer frente a la situación. Las llamas fueron controladas oportunamente, evitando que se extendieran a otras zonas de la plaza.

“Con tres máquinas extintoras y 40 unidades se controla incendio estructural al interior de la plaza de mercado Torcoroma. Las llamas fueron controladas con toda nuestra capacidad, evitando que se propagaran. El incidente dejó 10 locales afectados”, informaron Alexander Díaz, capitán del cuerpo de bomberos voluntarios de Barrancabermeja.

Lea también: Incendio en el centro de Bucaramanga deja a comerciantes afectados con pérdidas millonarias

Tras el control del incendio, las imágenes evidencian la magnitud de los daños: varios puestos de venta, entre ellos de productos como aguacate presentan pérdidas considerables y algunos quedaron completamente calcinados. Comerciantes afectados han manifestado su preocupación, algunos han dicho que unos bultos de carbón almacenados al interior de uno de los locales, sería la causa del incendio, sin embargo, autoridades continúan en labores de verificación.

Desde Bomberos de Barrancabermeja hacen un llamado urgente a los comerciantes para realizar mantenimiento a las redes eléctricas, muchas de las cuales no cumplen la normatividad, y reforzar la prevención, especialmente en esta temporada de fin año y dado el inicio de la temporada seca.

Por su parte, las pérdidas según algunos comerciantes afectados superan los 30 millones de pesos.