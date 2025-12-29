Se repite la tragedia en Rionegro, Santander: un niño de cinco años muere ahogado en una piscina

Bucaramanga

Un menor de cinco años de edad, natural de Bucaramanga, falleció por inmersión en hechos ocurridos en la vereda El Cocal, zona rural del municipio de Rionegro, Santander.

De acuerdo con la información suministrada por testigos, el niño se encontraba en una piscina en compañía de varios adultos, a unos 15 minutos del casco urbano. Minutos después, las personas presentes se percataron de que el menor se había sumergido en el agua.

De inmediato, el niño fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Rionegro, donde el personal médico adelantó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, minutos después se confirmó el fallecimiento del menor.

Las autoridades competentes asumieron el caso para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y reiteraron el llamado a padres y cuidadores para mantener vigilancia permanente sobre los menores, especialmente en espacios con piscinas o ríos.