¡Atentos! se levanta el pico y placa en Bucaramanga del 1 al 13 de enero de 2026

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, confirmó que la medida de pico y placa se mantendrá vigente hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025 y será suspendida del 1 al 13 de enero de 2026, mientras se expide el decreto que definirá la nueva rotación.

Manrique explicó que, una vez finalice este periodo, se retomará la rotación habitual, tal como se ha hecho en años anteriores.

“Después inicia rotación común y corriente como lo hemos hecho todos los años. En la semana del 7 al 13 vamos a estar socializando la medida del pico y placa, la tradicional”, afirmó el director de la entidad.

La restricción continuará aplicándose para dos dígitos, de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Sobre el orden de los dígitos, el funcionario pidió esperar la expedición del decreto, ya que la nueva distribución busca generar la menor afectación posible a los conductores.