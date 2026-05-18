Desde México trasladaron medicamento para salvar a joven que fue mordido por una araña en Santander

Bucaramanga

Al Hospital Universitario de Santander fue trasladado un joven de 21 años que sufrió una mordedura de una araña en el municipio de Los Santos. Sin embargo, debido a la gravedad en su estado estado de salud, el joven requería un suero anti-arácnido que no había en el país y que solo estaba disponible en México.

Por eso, se activó de manera inmediata una misión humanitaria y de cooperación internacional para lograr traer ese medicamento hasta el país y específicamente al Hospital Universitario de Santander.

El doctor Orlando Quintero, Subgerente médico del HUS indicó que, “para dicho veneno no se encontraba suero en toda la nación, por lo que se hizo una acción articulada logramos conseguir el suero y transportarlo hasta acá y hoy de manera satisfactoria se lo pudimos aplicar al usuario”.

Desde el HUS resaltaron el apoyo de las diferentes autoridades tanto nacionales como internacionales que permitieron que se encontrara y trasladara este medicamento y lograr salvarle la vida a este joven.